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立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

宅配網購商品遭物流公司丟家門口 她氣炸：被偷了誰負責

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO下班後回家，才發現包裹直接大喇喇的丟在家門口。 截自爆怨公社
原PO下班後回家，才發現包裹直接大喇喇的丟在家門口。 截自爆怨公社

現代人越來越習慣以網路的方式購物，不但能簡單貨比三家，更可以省下外出採買的時間。但近日有位網友分享自身網路購物的經驗，她表示前幾天在網路買了收納櫃，貨到當天卻因當時正在忙工作，而沒有接到電話，便覺得物流公司明天會再打來。但回家後卻發現自己的包裹被放在家門口，讓原PO傻眼表示「要是包裹被偷了誰負責？」

原PO於30日在「爆怨公社」上氣憤說明，貨到當天約下午2:17接到物流公司的電話，但因當下正在忙公事沒有接到電話，便心想物流公司應該會再打電話確認領取包裹的時間，但誇張的是，在原PO下班後回家，才發現包裹直接大喇喇的被丟在家門口。使她氣憤表示「為什麼我的包裹直接被丟在我家門口？物流司機可以聯絡不到人，包裹可以就直接丟門口？要是包裹被偷了誰負責？是我？還是賣家？」

此文一出，便收到其他網友留言表示，「我也曾發生過被丟包裹，而且還是直接一大箱擋住家門口，門還推不開…重點還是無人簽收，外箱還毀損開了一個大洞，當下也笨笨的沒有清點數量正不正確」、「很正常！之前我也這樣過！但是連電話都沒打來…直接放在我家門口對面人家停車地方」、「這間物流都是這樣啊。聯絡不上，就會丟在你家門口」。

原PO表示前幾天在網路買了收納櫃，貨到當天卻因當時正在忙工作，而沒有接到電話，便覺得物流公司明天會再打來。 截自爆怨公社
原PO表示前幾天在網路買了收納櫃，貨到當天卻因當時正在忙工作，而沒有接到電話，便覺得物流公司明天會再打來。 截自爆怨公社

購物 爆怨公社

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