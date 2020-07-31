公務員月薪7萬贏過95%民眾？ 眾曝數據打臉

公務員在台灣一向被視為「鐵飯碗」，不過大部分公務員的薪水在一般人的印象中，並不像醫師或工程師那樣高。但卻有網友聽見公務員說自己月領7萬已經贏過台灣95%的人，讓他好奇上PTT問「真的假的？」

網友在PTT八卦版表示，自己吃午餐時聽到隔壁兩人對話，「其中一個說他40歲領七萬多，還是公務員，已經贏過台灣95%的人了。言下之意已經是台灣前5%菁英了，是真的嗎？」

許多網友表示不認同，「台灣每年固定1000個醫生，3000個科技業，怎麼可能有95%」、「7萬多是蠻不錯的，但是前5%應該不只，依照我自己的觀察應該至少10萬以上，年薪150萬上下。」、「聯發科24歲新人笑而不語……」、「我記得台灣薪資中位數是5萬，大概贏70%吧，一般事務官哪可能前5%」。

也有網友認為40歲領7萬很不錯了，不過5%有點高估，認為大約10%差不多，「不錯了吧，路上隨便抓一個40歲的薪水也不會那麼多」、「年薪百萬應該有前10%」、「高中老師，國營輪班警消都有可能」、「一堆人數據不夠廣泛還存在著偏差，七萬根本屌打一堆人」、「5%太誇張，但所有年終考績退撫算起來應該有10%」。

事實上，假設該公務員月薪7萬，再加上年終2.5個月，等於年薪是101萬左右，將數據輸入行政院「薪情平台」與全體受雇員工進行比較，正好落在80%到90%的區間，大約高於85%的人。而台灣薪資前10%，年薪約落在115萬，因此月薪7萬其實也沒有達到90%門檻。