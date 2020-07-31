哥哥送小學畢業女兒千元藍牙耳機 他嘆不會太奢侈嗎？

還記得小時候收過最貴的禮物是什麼嗎？近日有位網友分享，因哥哥的女兒今年國小畢業時拿到了市長獎，夫妻倆便想送她一個一千元的藍牙耳機當畢業禮物，但原PO則覺得小學生較易弄丟東西，且剛畢業就用這麼高價的藍牙耳機，讓他上網發文詢問「是現代時代真的不一樣，小學生戴個一千元的耳機只是家常便飯？」

原PO於29日在PTT的「Womantalk版」上分享，哥哥的小孩拿了市長獎後，全家人都很開心，便想買這副藍牙耳機當作畢業禮物也順便藉此獎賞她，但原PO則認為，以前要買一套價值九百多元的積木，都還要和父母講好久，才有這個獎勵，而姪女才小學六年級剛畢業，就有一千多塊的藍牙耳機，讓原PO覺得「這樣真的不會太奢侈嗎？」

此文一出，多數網友認為，那時候幣值和現在已經差很多，紛紛表示「二十年前的一千元跟現在的一千元比...」、「通貨膨脹，現在的一千元大概只有小時候的三百元而已」、「藍牙耳機一千元算便宜了吧，這款還蠻好看的說」、「才一千元藍牙耳機，可以啦」、「還好吧，我小學的畢業禮物就是一支好幾千的鋼筆了」、「物價不會上漲嗎？一千元真的還好」。

也有留言提醒，「一千元的藍牙耳機，用沒多久就會斷斷續續的哦，勸你們換一個禮物」、「一千元藍牙耳機沒用多久就斷斷續續，還不如直接帶小孩去吃一頓好的」、「一千元的有線耳機是會發出聲音的玩具；一千元的藍牙耳機是會發出聲音的垃圾」、「一千元不是問題，買好一點不要讓小朋友聽不清楚，反而開太大聲傷耳朵」。