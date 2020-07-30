吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

相信有不少人咀嚼硬物造成牙齒受損，如果面積不大一般只需補牙即可，但嚴重者可能要花大錢治療。日前有網友分享慘痛經驗，在家享受美味沙拉，怎料吃到牙齒斷裂，甚至連牙根都碎了，害他要花5萬元來植牙，這代價讓他得不償失。

原PO在「Dcard」發文，當時吃沙拉到一半，突然聽到啪一聲巨響，不過周圍沒什麼事便繼續享用美食，可怪的是，食物竟然變紅色，連喝水的杯子也染紅，這才驚覺不對勁，趕緊張嘴照鏡子，結果發現牙齒從中間裂開，由於事態緊急立刻狂奔至診所檢查。

醫生一看便搖頭說「這沒救了，牙根碎掉只能拔掉，你是吃到什麼東西，可以裂成這麼嚴重」，原PO無奈「沙拉裡的麵包丁」，醫生聽完嘴角不禁上揚「這碗沙拉的代價可不小，你是一定要弄假牙，植牙的話要5萬」，原PO心裡淌血「麵包丁抹殺了我的牙齒，也抹殺了我爸的錢包」。

原PO也提醒「牙齒抽過神經會特別脆弱，大家要多注意牙齒的健康」。對此，網友留言回應，「這麵包丁比法國麵包還兇」、「牙科助理路過，吃麵包咬斷牙齒的機率很高」、「真的不要鐵齒不做牙冠套」、「有夠可怕，不太敢吃麵包了」、「那麵包丁是石頭偽裝的，你被騙了」、「你講得好生動，我看得牙齒也好痛」。