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他不滿餐廳禁外食揪人上網留負評 店家：不排除提告

聯合新聞網 / 綜合報導
有位餐廳的老闆娘分享，自家餐廳六年來一直都是強調「禁帶外食」，近日卻有一組客人經店員屢次勸告後仍不配合，最後更到該餐廳的google評論區不斷留言負面評論。 截自爆怨公社
有位餐廳的老闆娘分享，自家餐廳六年來一直都是強調「禁帶外食」，近日卻有一組客人經店員屢次勸告後仍不配合，最後更到該餐廳的google評論區不斷留言負面評論。 截自爆怨公社

每家餐廳對於用餐的客人都有不同的規定，而近日有位餐廳的老闆娘分享，自家餐廳6年來一直都是強調「禁帶外食」，這期間大家也都非常遵守與尊重這個規定。但26日晚上，卻有一組客人經店員屢次勸告後仍不配合，最後更到該餐廳的google評論區不斷留言負面評論，讓該餐廳老闆娘表示「我們做錯的事，我們會道歉。但如果服務生真的沒有錯，我們也絕不會道歉」。

原PO於30日在「爆怨公社」上發文解釋，依店內監視器的畫面可以看到約19點時，有4位客人來用餐，在入座後點完餐，就有2名友人起身離開，約莫5-10分鐘後回來時，手上多了3杯手搖飲放在了桌上。而其中一名女服務人員發現後，並上前告知「不好意思，我們禁帶飲料，需不需要幫您冰起來」，客人則表示不會喝，只放在自己座位上而已，但在用餐過程中，這組客人還是插著吸管自顧自的喝飲料。

經三位服務人員屢次勸告後，這組客人不僅不聽勸，還態度惡劣，並向店經理氣憤表示，「有位戴眼鏡的男服務生，口氣很差，大聲地跟我們說『小姐我們這裡不能喝飲料』」。該客人說明，這位帶眼鏡的男服務生這樣的聲量讓隔壁桌的人都在看他們，感覺好像被當小偷，害他們吃不下飯。對此，店經理也只好向這組客人再三致歉，表示會檢討店內員工的態度。

再經三位服務人員屢次勸告後，這組客人卻因服務人員勸告的而態度發火。 截自爆怨公社
再經三位服務人員屢次勸告後，這組客人卻因服務人員勸告的而態度發火。 截自爆怨公社

事隔一日後，在google的評論區便出現大量的負面評論，不外乎都是有關「喝飲料」的相關回應。對此，當日店長便把所有外場同事留下來，針對那天的事情開會教育訓練。最後，從店經理、副店長到工讀生，都一個個打電話或傳訊息向原PO致歉，並表示「老板娘，真的很抱歉，是我們處理得不洽當，是我們表達方式讓客人感覺不好，對不起，我們會再改進的」。

在該餐廳的google評論下滿滿皆是負面評論。 截自爆怨公社
在該餐廳的google評論下滿滿皆是負面評論。 截自爆怨公社

對此，原PO則回應表示，店門口有張貼「禁帶外食」的圖案，菜單也有寫「禁帶外食」的文字，並強調是這組客人無理取鬧在先，造謠在後，而對於這些網路上不實的指控及攻擊，將與法律顧問討論，不排除對他們提告。原PO更在文末補充「你們能前來吃飯我們都很開心，非常歡迎。但是，我們不歡迎奧客，任何我們做錯的事，我們不對，我們會承認、道歉、改進。但如果服務生真的沒有錯，我們也絕不會道歉」。

此文一出，讓眾多網友們紛紛表示，「樹不要皮必死無疑，人不要臉還當真以為天下無敵啊」、「請店家務必抑止奧客網路霸凌文化，謝謝」、「支持提告」、「老闆娘對待員工像家人如此善解人意，祝闆娘生意興隆，加油」、「既然都進去了就該遵守原則，不然就別進去丟人現眼」。

外食 奧客 網路霸凌 爆怨公社

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