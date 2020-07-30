受不了！難忍朋友慣性遲到 網祭「一招」反制：絕對有用

跟朋友約時間出去玩，但朋友卻經常大遲到，這時心裡一定頗有怨言，但為了接下來開心活動，因此還是只能憋在心裡。就有一名網友PO文抱怨自己的朋友經常遲到，心裡已經非常不爽了卻還要裝沒事，因此發文想問網友「遇到這種情況到底該怎麼調適心情？」有網友就給出意見，要他「直接比預訂時間晚1小時出門」。

一名網友在PTT女孩版PO文分享，他的一個女生朋友經常慣性遲到，平常遲到10到20分鐘，某次最誇張遲到1小時，打給她竟說「還在家化妝」。他自認是蠻有時間觀念的人，也不好意思讓人等，所以通常都會提早10分鐘抵達，如今出社會後都會覺得等遲到的人是在浪費時間，搞得自己火氣很大、出去玩也開心不起來，「遇到這種朋友到底該怎麼調適心情？」

貼文一出便引起網友熱議，不少人抱怨到，「我都直接放生」、「反正之後就不再約了」、「自己也晚到，讓他們等看看」、「遲到罰三杯」、「遇到這種我都決定等他們到我再出門」。

還有網友給出意見，他們說「1.直接當作是約在原定時間的20分鐘後2.只約在就算朋友遲到，自己也不會覺得無聊的地點3.千萬別約看電影」、「我都是約12點，然後12點半再出門」、「假如你預計五點到，那就跟對方約四點」。