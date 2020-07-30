一心只為防疫 護理師曬這雙「好不了的手」讓眾網友心疼

新冠肺炎疫情雖逐漸趨緩，但對醫護人員來說，各種防護措施卻絲毫不能鬆懈。近日一名女護理師在網路上貼出一張照片表示「這是護理師的手」，並說明自己每天都必須使用酒精消毒手，在必要時候更需戴上含粉手套，導致雙手易乾癢脫皮，就算擦了護手霜一樣沒用。

原PO於「爆怨公社」上發文解釋，「這是護理師的手，每天用酒精洗手、使用有粉手套，手每天又乾又癢又脫皮，擦護手霜也沒用，真的很煩……」但卻又在文末說明，自己抱怨歸抱怨，還是會依照院內規定乖乖洗手，並用hashtag表示「#有沒有辦法救救我的手」、「#有粉手套會逐步禁止」、「#真是一大福音」。

此文一出，多數網友紛紛留言為這位護理師加油打氣，「辛苦了…台灣感謝有妳」、「辛苦了！感謝有您們」、「辛苦了」、「有什麼護手霜可推薦的，我買三條送她」、「每次看到我護理朋友PO她的手照，就覺得超心疼」、「妳的手很美，這是天使的手、救人的手」、「辛苦了，心跟手都是美美的」。

對於含粉手套逐漸被各國禁止的原因，根據美國職業安全衛生研究所（FDA）發現，含粉的醫用手套不只導致醫療人員過敏，患者也可能增加過敏或傷口發炎、沾黏、感染風險，因此2017年1月全面禁用含粉的醫用手套。而衛生福利部食品藥物管理署也對此說明，醫用含粉手套都使很多醫療人員的雙手過敏，將於 2021 年元旦起全面禁止輸入、製造醫用含粉手套，違者還會依法開罰，甚至面臨有期徒刑的刑責。