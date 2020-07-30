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健身房為何不會倒？內行曝「2項因素」：能不賺嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣近年來吹起健身風潮，不少人會到健身房鍛鍊身材。示意圖／ingimage
台灣近年來吹起健身風潮，不少人會到健身房鍛鍊身材。示意圖／ingimage

台灣近年來吹起健身風潮，不少人會到健身房鍛鍊身材，除了能擁有漂亮的肌肉線條，適當運動也可以保持身體健康。就有網友表示，開健身房要花費許多資金，後續開銷也不容小覷，因此他好奇「健身房是靠什麼賺錢」，問題一出立刻掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文，健身房的器材成本很高，雖然能用好幾年但也要定時保養，加上水電、人事、房租、一個月下來支出起碼超過幾十萬，而且現在有線上教學可以在家自主訓練，真的會買課程的人不多，「究竟健身房是怎麼賺錢，能一間一間開卻不會倒」。

對此，網友點出「報名教練課程」、「健身房使用率低」是賺錢的2大主因，「會買教練課的小資女比你想的多」、「買了不去就代表原本預計場地，只能收A的人數變A+n，怎麼不賺？」、「其實買教練課的非常多，尤其中年/中高年」、「我有朋友辦會員，一年只去過2次」、「三分鐘熱度的人」、「辦一年會員，然後都不去的」。

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