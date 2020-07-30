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墾丁又坑人？4顆干貝賣240元 苦主：都可買三個排骨便當了

聯合新聞網 / 綜合報導
有人在墾丁買了一串干貝要240元。圖取自爆怨公社
有人在墾丁買了一串干貝要240元。圖取自爆怨公社

先前墾丁大街接連出現黑心店家販賣高價食物，被批坑殺觀光客。昨天又有一名網友PO出一串四顆烤干貝的照片，指這串要240元，直呼實在太貴了。

前幾年墾丁大街爆出商家大幅拉高食物價格坑殺觀光客的新聞，接連有民眾在網路PO出照片指控一盤滷味要價920元、一串花枝丸要60元等離譜價格，引發熱烈討論，也被質疑業者這樣欺騙遊客、殺雞取卵，難怪人潮會流失。

日前一名網友在爆怨公社PO文，他說一家人到墾丁玩，姊姊到墾丁大街幫民宿的姊夫買食物，買了一串4顆的北海道烤干貝，一顆不到10元銅板大小，居然要價240元，都可以買三個排骨便當了。

他補充姊姊買之前有先問價錢，還說幾百年沒到墾丁玩了，沒想到墾丁大街的東西超級無敵爆貴。網友表示：「生意好又開始坑人了」、「一口60元」、「這紋路看起來不太像真干貝」、「超市一大盒干貝才300」、「墾丁的攤販怎都沒長進」、「墾丁果然只有超商和麥當勞可以吃」、「口袋不夠深還是出國去玩吧」。

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