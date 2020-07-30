快訊

卯澳灣今引爆13顆未爆彈 巨大聲響海面水花直衝天際

打架換警局長2.0？「速食治安」真能解決社會問題？

三倍券塑膠片還留著嗎？網友：丟回收還被阿桑罵

聯合新聞網 / 綜合報導
環保人士怒轟三倍券的塑膠片是塑膠垃圾。 圖／報系資料照
環保人士怒轟三倍券的塑膠片是塑膠垃圾。 圖／報系資料照

政府為了振興經濟而推出的三倍券，裡面含黃色塑膠片，被部分民眾批多餘又不環保，但也有人指有重複利用的價值。有網友提問已經領了紙本三倍券的人，那個塑膠片還留著嗎？

紙本三倍券外面用一層信封紙袋包裝，信封袋裡用來固定三倍券的塑膠片，可於透明的方框確認內容物是否短少。剛發放時引起一波討論，有人批政府帶頭不環保，卻有人提出多種塑膠片的重複使用功能，例如收藏傳統長條發票、繳費單、餐券、集點卡等等。

一名網友在PTT發文問，三倍券的黃色L夾是否還留著，他稱自己已經丟了，因為不管是鈔票還是名片都有皮夾和名片盒可以收納，覺得這東西沒什麼用。

大部分網友表示不實用：「破掉已丟」、「就是個垃圾而已」、「那不是L夾吧，旁邊都沒有黏起來，放東西肯定掉」、「丟回收還被阿桑罵這是垃圾不要丟回收」、「像是把自己繳的稅金丟掉了」，不過也有人自稱真的有重複利用：「當書籤、黏便利貼很好用」。

三倍券

延伸閱讀

他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

三倍券信封袋內藏「橘色塑膠片」 網曝真正用途

客怨用三倍券「沒找零」 店員吐苦水：貼滿公告也沒人要看

振興券哪有放大三倍？吳蕚洋：看不到的5個地方何只三倍

相關新聞

三倍券塑膠片還留著嗎？網友：丟回收還被阿桑罵

政府為了振興經濟而推出的三倍券，裡面含黃色塑膠片，被部分民眾批多餘又不環保，但也有人指有重複利用的價值。有網友提問已經領了紙本三倍券的人，那個塑膠片還留著嗎？ 紙本三倍券外面用一層信封紙袋包裝，

客怨用三倍券「沒找零」 店員吐苦水：貼滿公告也沒人要看

三倍券推出至今引發許多討論，其中「是否可以找零？」為最多消費者的話題，雖政府單位公告不得找零，但許多消費者卻仍不太清楚三倍券的使用規範，就有一名連鎖賣場的收銀店員PO文道出滿腹苦水。

踩多次煞車、櫃台前翻信用卡比回饋…她問這樣是節儉還小氣

跟另一半相處，價值觀和金錢觀的磨合攸關能不能走得下去。一名女子近來有了曖昧對象，但對方的某些節省行為讓她擔心會不會太有鐵公雞的潛力。 一名女子在PTT發文問曖昧對象的行為，她稱對方是個精打細算的

西子灣玩水卻遭不明物體扎腳 網：小心截肢

正值暑假期間，不少人會為了消暑，選擇到海邊戲水遊玩。但近日有位網友分享，自己在高雄西子灣海水浴場的沙灘玩水，卻在踏浪時突然發現有東西左腳底夾了一下，雖然傷口不大卻血流不止，只好馬上至附近醫院包紮。

19歲女子打工被叫阿姨急澄清 中年大叔回這句讓她氣炸

不少大學生會打工賺自己的零用錢，不過就有名19歲的女孩在餐廳外場上菜時，被大約40歲上下的大叔叫「阿姨」，對方甚至還笑稱自己年齡只有18歲，讓原po聽到後氣炸，白眼都要翻到後腦勺。

糖尿病父誤信電台「健康食品」棄醫處方藥 網崩潰：像催命符

有些廣播電台會為了增加自身收益，播放許多「健康食品」廣告，但也因此造成許多長輩衝動購入來路不明的藥物。近日有位網友分享，自己的父親這幾年也開始誤信電台賣的健康食品，甚至擅自停止服用醫生開的處方藥，最後導致併發肺水腫、血糖飆升。令原PO感到非常無奈。

你敢信？7菜1湯附水果「只賣30元」 意外揭開暖心舉動

關懷社區居民、送餐給生活不便的獨居長輩是社區服務重要的工作之一，然而準備的菜色不僅要美味，還要注重營養均衡才能妥善照顧長輩健康。一名網友就貼出自家所在社區提供的便當菜，除了菜色豐富之外，竟還只要30元，令不少網友驚呼「不可能！老闆一定賠錢」。

女兒圖書館還書行為超詭異 老爸攔截看到「書皮封面」嚇傻

學生放暑假雖不必到校上課，但仍有暑假作業得完成，而近日就有一名爸爸帶女兒到圖書館還書時，看見女兒手腳快速地抽出暑假作業準備丟進還書箱，不過還好的是及時攔截沒讓女兒成功，也讓他驚嚇說「差點要回家被砍了」。

第四台客服爆常遇的奧客行為 網笑：連劇本都不會換

從事服務業會遇到來自四面八方的客人，偶爾還有要求很多或是稱自己人脈廣大的奧客，讓服務業的從業人員總得小心應對，而近日就有名在第四台工作的客服人員分享他在工作中常遇到的奧客劇本，也引發許多網友討論。

旋轉跳躍...來爬玄武岩！ IG熱點澎湖池西岩瀑 又見蜘蛛人

新冠肺炎疫情還在燒，不能出國，很多人改去離島旅行。好吃好玩的澎湖成為首選，近日遊客爆多，遊客為了搶拍美照，也衍生許多脫序的行為。

警察爽賺高薪搶著當？ 基層警曝超真實黑暗面

「人民保母」顧名思義就是照顧著廣大民眾的生活大小事，民眾一遇上麻煩或需要幫助都會尋求警察們伸出援手，然而警察們的工作卻有許多心酸之處，一名擔任基層員警的網友就娓娓道出自己的幾年來的心得感想。

「美麗島」為何是高雄捷運交會點？當地人揭真相

高雄捷運目前分為紅線、橘線和環狀輕軌，其中美麗島站為紅橘線的交會點，素有「捷運之心」的美名，車站大廳內的公共藝術作品「光之穹頂」更吸引不少遊客前來朝聖...

熱門新聞

警察爽賺高薪搶著當？ 基層警曝超真實黑暗面

他貼出大學聯考的讀書筆記 網驚呼：可以印刷成冊了

女兒圖書館還書行為超詭異 老爸攔截看到「書皮封面」嚇傻

最懷念哪間廢棄樂園？網曝「這間」最可惜：營運正常還被倒閉

百元小火鍋的關鍵是什麼？ 網曝吃到飽關鍵：一天就靠這一餐

CP值最高的乾拌麵首選 網一致：只推這個沒有其他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。