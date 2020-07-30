三倍券塑膠片還留著嗎？網友：丟回收還被阿桑罵

政府為了振興經濟而推出的三倍券，裡面含黃色塑膠片，被部分民眾批多餘又不環保，但也有人指有重複利用的價值。有網友提問已經領了紙本三倍券的人，那個塑膠片還留著嗎？

紙本三倍券外面用一層信封紙袋包裝，信封袋裡用來固定三倍券的塑膠片，可於透明的方框確認內容物是否短少。剛發放時引起一波討論，有人批政府帶頭不環保，卻有人提出多種塑膠片的重複使用功能，例如收藏傳統長條發票、繳費單、餐券、集點卡等等。

一名網友在PTT發文問，三倍券的黃色L夾是否還留著，他稱自己已經丟了，因為不管是鈔票還是名片都有皮夾和名片盒可以收納，覺得這東西沒什麼用。

大部分網友表示不實用：「破掉已丟」、「就是個垃圾而已」、「那不是L夾吧，旁邊都沒有黏起來，放東西肯定掉」、「丟回收還被阿桑罵這是垃圾不要丟回收」、「像是把自己繳的稅金丟掉了」，不過也有人自稱真的有重複利用：「當書籤、黏便利貼很好用」。