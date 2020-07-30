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踩多次煞車、櫃台前翻信用卡比回饋…她問這樣是節儉還小氣
跟另一半相處，價值觀和金錢觀的磨合攸關能不能走得下去。一名女子近來有了曖昧對象，但對方的某些節省行為讓她擔心會不會太有鐵公雞的潛力。
一名女子在PTT發文問曖昧對象的行為，她稱對方是個精打細算的聰明男，但希望交往對象可以節儉但不能過度小氣，她舉出三個生活中遇到的實例，想讓網友評評理這樣是否合理。
第一，曖昧對象開車載四人出去玩，路上遇到紅燈踩煞車會「踩放踩放」好幾次才讓車子停下，友人問為何要這樣，他回這樣比較不會磨損煞車皮，但原PO認為這種煞法很容易暈車，而且科技進步是要讓人活得舒適，為何要為了保護煞車皮而犧牲乘車舒適度。
第二，她表示對方會很堅持結帳時找出最優惠的付款方式，有一次出去吃飯，在櫃台發現行動支付有優惠，就直接在現場翻皮夾找信用卡，一張張比較哪張回饋高，無視後面大排長龍和忙碌的店員，讓她覺得很尷尬，心想若要挑可以去旁邊，不要妨礙別人結帳。
原PO指出曖昧對象在生活用品上也很精打細算，平常只用小張的衛生紙，若是用像是好市多的三層衛生紙，就會撕一張起來放著下次用；擦過嘴巴的衛生紙在丟掉前也會物盡其用擦一下地板才丟掉。
網友意見兩極：「煞車那個還是以安全優先吧」、「雖然還不到小氣的程度，但跟這種人在一起很累」、「這種人往往伴隨其他思考上的固執」、「又不是花你的錢管太多了」、「如果沒要求別人跟他一樣就還好」、「省到完全不顧他人，太自我中心」。還有人覺得重點在於對女友的態度，如果什麼都精算但對女友很大方就很好。
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