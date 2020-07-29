女兒圖書館還書行為超詭異 老爸攔截看到「書皮封面」嚇傻

學生放暑假雖不必到校上課，但仍有暑假作業得完成，而近日就有一名爸爸帶女兒到圖書館還書時，看見女兒手腳快速地抽出暑假作業準備丟進還書箱，不過還好的是及時攔截沒讓女兒成功，也讓他驚嚇說「差點要回家被砍了」。

一名父親在「爆怨公社」提到接女兒下課時順便帶她到圖書館還書，不過當到圖書館外面時，原po見女兒動作異常迅速的拿出一本準備要投進書箱，便緊急抓住女兒的手問，「等等這本是嗎」，女兒則很直白地回，「對啊我討厭它」，由於行為太詭異了，原po不太放心便自行確認了一下手上的書，發現上頭竟然是寫著「暑假作業」4字，讓原po當場超傻眼直呼，「是不是想要等妳媽媽回來看我被砍啦」。

貼文發出後，網友紛紛讚賞原po女兒有才有前途，「是個將才阿」、「你女兒也太聰明，竟然想到要丟進還書箱」、「鬼靈精一個聰明」、「很有創意」，也有人說，「是學校的總是要還的，女兒很有誠信」。

而網友也慶幸還好爸爸有看到，否則回家就是他遭殃了，「還好爸爸眼明手快」、「還好眼睛夠尖」、「爸爸差點要跪主機板睡地板了」、「爸爸差點看不到明天的太陽」。