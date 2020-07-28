「美麗島」為何是高雄捷運交會點？當地人揭真相

高雄捷運目前分為紅線、橘線和環狀輕軌，其中美麗島站為紅橘線的交會點，素有「捷運之心」的美名，車站大廳內的公共藝術作品「光之穹頂」更吸引不少遊客前來朝聖。對此，一名台北網友好奇詢問，為什麼高捷以美麗島站作為交會點，而不是高雄車站？引發網友討論。

一名網友在PTT發文表示，「我台北人想問高雄人一個問題，為什麼高雄捷運設計是以美麗島站做交會點，而不是高雄車站呢？」該名網友指出，台北捷運是以台北車站作為交會點，為什麼高雄捷運不是比照這樣規劃呢？

貼文曝光後，許多網友紛紛回應，「車站位於中正路與中山路路口，舊高雄市兩大主幹交會處」、「40年前高雄捷運還在規畫的時候，高雄大型建設與商圈都在中正路與中山路上」、「因為捷運是走在馬路下的，建國路沒有中山跟中正路來的大條」。

有網友也解釋高雄車站為何不能當成交會點，「因為高雄車站那邊動線已經太擠了」、「改接高雄車站的話，建國路偏窄且土地小，很難蓋」、「因為建國路太小太壅塞了，不適合交會，中正路寬敞又是交流道的一級主幹道，也是高雄的金融街」。