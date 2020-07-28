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保險業話術有哪招？ 網揭萬用起手式「你的夢想是什麼」

聯合新聞網 / 綜合報導
保險業務員時常在外奔波，努力拚業績拉高獎金。示意圖／ingimage
保險業務員時常在外奔波，努力拚業績拉高獎金。示意圖／ingimage

保險業務時常在外奔波，努力拚業績拉高獎金，然而慣用的推銷話術卻引起網友熱議。一名網友就表示自己久沒聯絡的朋友突然傳訊息給他，沒想到回覆後竟遭對方已讀不回，事後才發現原來一切都是話術，這也不禁讓網友好奇「大家聽過那些保險業務的話術」？

一名網友在PTT女孩板發文分享自己一位很久沒聯絡的朋友忽然傳訊息給他，表示已轉職當保險業務，想約他見面、協助他練習自己的銷售能力。

該網友回覆不方便見面後，沒想到本來秒讀秒回的那位朋友卻馬上已讀不回，後來其他朋友也說那只是話術而已，這也不禁引起原PO好奇「大家有聽過哪些保險業務的話術」？

許多網友就列出保險業常用的經典話術，例如有人就說「朋友問我說你的夢想是什麼，我回答沒有，後來我才知道原來他只是做了保險想增員下線」、「萬用起手式都是你的夢想是什麼？現在工作滿意嗎？」、「一天花99元，三年就可以達到…」、「核心概念：沒有白吃的午餐、不勞而獲。他們會說：積少成多、未雨綢繆」。

不過，也有不少網友坦言，「他們的業績壓力也是真的大，自己去做難保不會一樣」、「不能拒絕保險但要慎選業務員」、「保險在需要的時候不無小補，主要是保單內容要仔細看，也要自己去了解，免得被有心人士利用」。

一名網友PO文分享自己久沒聯絡的朋友突然傳訊息聯絡，告知他已轉職當保險業務，但沒想到回訊竟遭對方已讀不回。圖擷自PTT女孩版
一名網友PO文分享自己久沒聯絡的朋友突然傳訊息聯絡，告知他已轉職當保險業務，但沒想到回訊竟遭對方已讀不回。圖擷自PTT女孩版

保險 夢想 PTT

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