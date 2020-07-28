好市多內用區回歸！餐具改可重複使用 網虧：再次挑戰人性

在新冠肺炎疫情衝擊之下，公共場合祭出保持社交距離的規定，如知名美式賣場好市多（Costco）考量疫情影響，在今年3月撤除熱食內用區座位，而近來疫情趨緩， 昨（27）日便有民眾發現全台好市多門市皆恢復內用座位區，特別的是，連餐具也改成可重複使用的不鏽鋼餐具，但這卻引發網友擔憂這些餐具失竊及飲食衛生問題。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，新竹好市多熱食區桌椅回來了，內用改成能重複使用的餐具，感覺好陌生。貼文一出，也引起不少網友好奇自己住家附近的好市多是否也恢復桌椅內用區。

許多網友留言大讚，「好環保！太讚了」、「支持重複使用餐具」、「終於不會再製造大量一次性垃圾了」、「環保是好事，不過如果是我，我會自己帶餐具，做到減少垃圾又顧健康」、「這是好事」、「早該這樣了，一直用塑膠餐具很不環保」、「支持自備餐具」。

然而，大多數網友卻都擔心這些重複使用的餐具可能很快就被偷竊，有人就說「一定會被A走」、「這個餐具應該會越用越少」、「好市多再一次挑戰台灣人的人性……」、「餐具上面應該要刻Costco」、「真有趣，大家擔心的都是餐具會被A走」、「一次性的都會被多拿了⋯⋯重複使用的拿更多！」。