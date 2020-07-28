外送員遇老婆婆大雨中跌倒 騎對方機車平安送返家讓網友大讚

近日午後常下起滂沱大雨，一不小心可能就會淋得整身溼或發生意外狀況。有網友在臉書社團「我是板橋人」發文指出，27日下午五點多於板橋光復街附近，有一位老婦人跌倒了，那個人是她的婆婆。

當時正下著大雨，一位外送員剛好經過並扶著婆婆起來，然後還騎著婆婆的摩托車送她平安到家，接著才又走回原地繼續去外送。她從婆婆的描述中得知，男外送員是個年輕人，體型高大壯碩，而且因為箱子是綠色的，於是她馬上就知道是Uber Eats的外送員。

但跌倒實在是太痛了，她婆婆後來完全忘記要問對方的姓名及電話。這名網友表示，很感謝對方的熱心和善良，「您的善良融化社會冰冷淡漠的外表，也溫暖了板橋人的心。」她還寫道，如果該位外送員有看到這篇貼文，請私訊和她聯絡，她想要當面好好地謝謝對方。

底下有不少網友稱讚外送員的義舉，認為外送員趕著送單，卻還能發揮愛心，助人一臂之力，真是不簡單。還有人指出，一般人遇到這種事都怕惹禍上身，但這位外送員真的是位好青年。其他人也紛紛大讚「暖男」、「好人有好報」、「好心人給你100個讚」、「祝福訂單接不完。」

另外也有網友關心婆婆的傷勢還好嗎？她也回應說，「人沒事，只是四肢紅腫發炎和擦傷，肩膀骨頭有裂。」