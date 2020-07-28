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應效法「荷蘭友善交通巧思」？ 網掀論戰：台灣只會裝測速器

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭以自行車王國聞名，因此在交通設計上多有友善自行車的設計巧思。圖擷自YouTube
荷蘭以自行車王國聞名，因此在交通設計上多有友善自行車的設計巧思。圖擷自YouTube

荷蘭有不少通勤族以自行車代步，也歸功於當地友善的交通環境，許多交通設計巧思有助於減少車流堵塞，包含交通感應電子設備減少停等紅燈時間、用路優先權分配等設計都與台灣有所差別。就有一名網友認為台灣應多效法荷蘭做法，不料貼文一出卻引起網友正反論戰。

一名網友PO文認為荷蘭的交通設計相當先進，設置電子感應設備以減少停等紅綠燈的時間，如在號誌燈前設有交通感測儀，當感測器判斷路口淨空，紅綠燈在自行車用路人抵達路口前直接轉為綠燈，即可直接通過，便能減少停等紅綠燈時間。

該網友提及，荷蘭的交通設計理念為「優化移動人數，而非車輛數」，例如荷蘭的大眾運輸工具享最高優先路權，當地面電車通過時，所有車種都必須停下，因為大眾運輸上的載客人數大於一般汽車，而北美地區的交通設計則以加速汽車流動為優先，反而導致公車與一般汽車時常堵塞在一起。

一名網友發文表示台灣應效法荷蘭的交通設計巧思，卻引發網友正反論戰。圖擷自PTT八卦版
一名網友發文表示台灣應效法荷蘭的交通設計巧思，卻引發網友正反論戰。圖擷自PTT八卦版

貼文一出便引起網友正反意見討論，有人就表示，「奇怪！都拿一些車輛少人口密度低的國家來比？」、「拿台北市一條路改成這樣好了，馬上塞爆」、「什麼禮讓不禮讓，歐洲駕照採記扣點吊銷耶」、「跟駕駛觀念、素質有關！再多號誌都沒用」、「這些裝置要錢，而且台灣潮濕氣候不利偵測的電子元件」。

也有人回應「不得不說歐洲那幾個國家的交通工程真的蠻有創意的」、「台灣只會裝區間測速」、「這設計真的不錯，但我們三寶上路大概還是無視」、「輕軌當初跟汽車一樣等紅燈就是錯誤」、「有點羨慕推一個」。

荷蘭 路權 通勤族

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