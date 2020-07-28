台灣最美風景是人？機車發不動阿伯幫修 暖心舉動背後竟藏陰謀

台灣騎機車人口眾多，如果不幸在路上突然故障，有人當下能伸出援手，內心肯定感激萬分。一名網友日前騎機車去超市購物，出來後卻發現機車發不動，現場一名自稱機車行老闆的阿伯好心幫忙檢視，說是零件故障維修要1800元，網友託言婉拒，之後自行到車行送修，發現機車似是被動手腳，才驚覺自己遇上詐騙，對照常聽到「台灣最美風景是人」，真的好諷刺。

一名女網友在臉書《我是鶯歌人 iYingge》發文表示，日前騎機車到全聯購物，前後不到20鐘的時間，出來後卻發現機車發動不了。適逢周日附近機車行都未營業，心裡正發慌時，突然，一名自稱是機車店老闆的阿伯出現了，手裡提著個袋子，說「我剛剛也是來這裡修車，我看你踩很久都踩不動，我可以幫你看看」。

當下，女網友還心想「真好，有善良的好心人」來救援，結果，阿伯說機車發不動是因為電瓶和變電器壞了，兩個零件一起換新開價1800元。網友回應「電瓶上個月才換的」，心裡納悶「沒道理電瓶新的也要換？」託稱身上沒帶那麼多錢，婉拒阿伯的維修建議，並自行牽車到認識的機車行修理。

機車行老闆檢視發現，原來是變電器的接頭鬆脫，重新接上就能發動了。女網友好奇問了句「這會自己鬆掉嗎？」老闆看了看回應「你這接頭還很緊啊～它自己鬆掉的機率不大」、「除非你被人衝康（陷害）」。此時，女網友回想起當時同時間、同地點，旁邊也有位婦人的機車也發不動，在婦人兒子的幫忙下牽車離開，驚覺自己是遇到詐騙集團了。

貼文引來其他網友熱議，驚呼「太誇張！詐騙新手法啊」、「是我們太單純嗎」，建議原PO看看「附近有沒有無監視，有畫面的話，報警繩之以法」。另有網友揭露，這種修車黨的詐騙「手法存在很久了」，早在2016年就被媒體揭發過，嫌疑人「活躍在樹林、鶯歌、三峽」、「都選禮拜日機車行沒開的時候」、「抱著人急的心理」花錢消災。

原PO有描述自己騎的機車是「豪邁」，屬於舊款式車型，網友認為修車黨「看來是專挑老車下手，以前的機車電瓶設計在腳踏墊下，很容易被拆開動手腳」，提醒機車族要注意。鶯歌分駐所也回應貼文表示，依原PO對嫌疑人的外形描述，調閱路口監視器後已鎖定特定對象，同時提醒遇到類似手法遭詐騙者，可直接至分駐所完成報案程序，以俾後續偵辦。