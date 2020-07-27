婦人提款頻失敗！他偷瞄一眼被罵爆 下秒「戳破盲點」網笑瘋

現代人的皮夾中有多張卡片，像是健保卡、信用卡、提款卡、悠遊卡，一不注意容易不小心拿錯或混淆。日前有網友在超商發現一名婦人瘋狂按提款機密碼，可是機台卻沒有反應，於是他好奇探頭查看，怎料婦人竟發飆開罵，下秒原PO不慌不忙的「吐出一席話」，讓對方尷尬到滿臉脹紅。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己在超商瞥見一名婦人在提款機前不斷按密碼，可怪的是機台始終沒有反應，而當事者的表情看來也很焦慮，於是他決定走近查看，沒想到接下來發生的事讓他好氣又好笑。

原PO提到，這名婦人發現他偷瞄，瞬間理智線斷掉，氣得大罵「你怎麼偷看恁祖嬤的號碼」，原PO聽完也不生氣，只是悠悠地說「妳用健保卡能領多少錢」，婦人低頭才發現自己拿錯卡，整個誤會大了。

貼文一出，網友笑翻留言，「她是想領3倍劵吧！」、「今日最好笑」、「我也做過這種蠢事」、「怎麼沒有錄影讓我們笑一下」、「健保卡領錢要去ibon啦！」、「原PO反應有畫面感」。