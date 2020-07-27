火車坐票被占他好意提醒 對方高傲態度回應令人傻眼

搭火車發現自己坐錯位子時是相當尷尬，不過卻有網友生氣發文提到，一位民眾誤坐座位卻在他善意提醒後，竟一動也不動瞪大雙眼看著他沒有任何表示，讓原po當下超傻眼直言「對方態度相當高傲」，而貼文發出也引發網友討論。

有位網友在「爆怨公社」發文表示，日前他從中壢搭火車回台北時，發現自己火車票上的座位已有其他人坐在那，於是他就走到座位上與對方確認，「不好意思，這是我們的位置」，沒想到對方聽聞後竟瞪大雙眼不發一語。

接著原po又說了一次，「這是我們的位置」，但對方還是盯著他約10秒後才從手機殼裡拿出車票，並直接放在原po的手中要他自行核對，直到對方確認自己真的坐錯位子後才願意起身離開，最後也只小聲地說了一句「不好意思」，讓他當下超傻眼。

原po認為坐錯位子並不是很嚴重的問題，只是應該要主動拿出車票確認，而若發現是自己沒有留意到時，也應該在當下立馬道歉離開；至於這位乘客的行為，原po也直言，「令人感到不悦的並不是坐錯位置，而是傲慢的態度」。

貼文一出，不少網友紛紛留言表示，「想裝死」、「目中無人再加上禮貌羞恥心格調都沒有」、「那個人蠻討厭的」，不過也有人說，「如果是老人可能會體諒他年紀大」。另外也有網友分享相同遭遇，「我跟你一樣的情況，也是一副這是我的位置還把車票拿出來給我看，結果是另一個車次，還反問我：『那我怎麼辦』」。