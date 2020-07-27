快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃水餃多加幾匙辣⋯店家嗆「要加價」！他曝：店內根本沒標示

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買水餃加醬料卻事後被店家告知要加價。示意圖／Ingimage
網友買水餃加醬料卻事後被店家告知要加價。示意圖／Ingimage

加醬要加價？網友至嘉義一家水餃店消費，喜歡吃辣的他在水餃內加了約4、5匙的辣油，店家竟跟他說「加那麼多醬料要加錢，醬料要10元」，態度囂張跋扈。對此網友傻眼，直言「要加錢可以啊，先標示不會嗎？」、「不吃辣的可以退錢嗎？」。

一名網友在臉書社團「嘉義大小事」發文表示，日前到一間水餃店外帶了15顆韭菜水餃，他在現場加了醬油與辣油，由於他喜歡吃辣，因此加了約4、5匙的辣油。

想不到店家竟上前向他說「加那麼多醬料要加錢」，且態度非常不佳，該網友表示「每個人口味不一樣」，店家竟說「我們的醬料都用好的很貴」，並強調加醬料要收費10元。

該網友表示，店裡現場都沒有任何標示「多加醬料要加錢」，而且他也沒有加的很誇張，店家仗恃著生意好，態度囂張跋扈，真的是讓人非常生氣，提醒其他人「如果各位大大要到這家店消費，可要小心用量唷，免得吃個東西還受氣！」

許多網友也曾到該店消費，留言「吃完就馬上被趕走，我嚇爛，口氣超差」、「我住這間附近，N年前被店家的態度激到，飆罵店家一次就再也沒去了， 附近很多好吃的，別再找罪受」、「好幾年前去買一次後就不再去了」、「態度超不好」。

還有網友曾有類似經驗，留言「大概3年前買了一碗酸辣麵，我說胡椒粉多一點謝謝，那中年女口氣不好的說要加5元，從此不再光顧」。

PTT鄉民則表示「標示清楚，銀貨兩訖」、「加錢可以，但要先講」、「不爽給人家加就一開始就拒絕啊，加了才在嫌太多」、「怕人加就不要放啊，不然就包一包給人用」、「我不加辣椒是不是可以減十元」。

根據《三立新聞網》報導，遭控訴的店家表示，醬料的成本偏高，一包成本約1000餘元，是從網上購入的四神辣椒。做生意20年來，都是選用較貴的辣椒粉，一包800公克要價1300元，透過獨家的料理方法，辣椒油受到許多客人喜愛，外帶時會在每個便當附上一包辣椒，若要多拿3包則需另收10元。

嘉義 水餃

延伸閱讀

李眉蓁婆婆「說假話胸變小」 立委轟性平最糟示範：胸大胸小又怎樣？

大陸人認為台灣是18線城市？網友指關鍵在一流城市的評判標準

環島標語見「求婚字樣」！同行友人直白回應笑翻網友：Wenyu快點頭

國曆7月「校門關」媽媽們還好嗎？ 故宮南院臉書梗圖笑翻網友

相關新聞

吃水餃多加幾匙辣⋯店家嗆「要加價」！他曝：店內根本沒標示

加醬要加價？網友至嘉義一家水餃店消費，喜歡吃辣的他在水餃內加了約4、5匙的辣油，店家竟跟他說「加那麼多醬料要加錢，醬料要10元」，態度囂張跋扈。對此網友傻眼，直言「要加錢可以啊，先標示不會嗎？」、「不吃辣的可以退錢嗎？」、「有公告嗎？店裡挖鼻屎要不要加錢」。

2歲男童陪髮型師媽媽上班 竟被店長帶入房狂打

別人的孩子開罪你了嗎？台灣新竹一名媽媽帶住2歲兒子上班，她工作期間，男店長將她兒子帶入員工休息室，看似只是幫同事照顧孩子。但店長鎖門後突然暴打男童，不單摔他到牆角上，又把他抱起大力掌摑、用手敲他的頭等，其間疑似小孩發出哭鬧聲音，店長用手掩住他的嘴避免有人發現。有網民將事件上載到fb群組揭發，當地警方稱正追查案件，會追究涉事店長的刑事責任。

網問5年能存到100萬嗎？ 公職男分享經歷：2年內辦到

你不理財，才不理你！近日網友在「Dcard」上討論要花多少時間才能存到一百萬。一名網友分析自己的收入，認為他必須花五年時間才能存到第一桶金，不過也有其他網友分享，他花1年11個月就存到百萬元，也有網友認為「學投資真的很重要」。

《半澤直樹2》出現我國國旗 第二集連同全球國旗一起「消失」

由堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》上周開播，第一集除了獲得高收視率引發話題，當中一幕全球股價指數地圖出現我國國旗也引發熱議。但觀眾發現，昨天播出的第二集，地圖上所有國家的國旗都消失了。 《半澤直樹

大陸人認為台灣是18線城市？網友指關鍵在一流城市的評判標準

一流進步的城市該有怎樣的面貌？有中國大陸網友在社群網站上批評台灣是落後城市，台灣網友則認為台北缺乏大陸認定一流城市的要素，才會有這樣的誤解。 一名網友在PTT發文，他表示大陸的朋友傳給一則在微博

炸蝦為什麼是吃到飽中的霸主？ 網揭真相：平常不容易吃到

台灣人愛吃各種餐廳或是飯店的自助餐（Buffet），每次只要推出優惠就會有大批民眾瘋狂排隊搶購，然而自助餐的菜色百百種，每個人都會有自己固定愛吃的「那一味」。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他觀察許多人去吃吃到飽的自助餐，第一件事一定就是「排炸蝦」，甚至夾到盤子堆成山，於是他就好奇的詢問廣大網友「炸蝦是怎麼成為吃到飽中的霸主的？」

台灣為何難取代香港成亞太金融中心？ 網揭6大差異引共鳴

香港是亞洲重要的國際金融及商業中心，不過中國人大常委會日前表決通過《港版國安法》，並於7月1日生效，使得香港的國際地位開始動搖，不少外資企業和投資者萌生出走念頭，對此有網友好奇「台灣為何取代不了香港」，並列出自己認為的6大因素，貼文引發眾人熱議。

賣咖啡穩賺暴利？ 內行網友曝：撐不過三年的很多

許多人早上都必須喝一杯咖啡提神，有些咖啡愛好者甚至一天必須喝好幾杯。有網友近期發文，提問「大家會覺得咖啡是暴利嗎」，他指出撇開電租、人事、器材等投資成本，生豆和熟豆價差大，外面咖啡店的手沖咖啡和拿鐵一杯都要價100至200元，成本低獲利多，不過貼文一出後，有內行網友分析表示撐不過三年的咖啡店仍然很多。

住「台北年收入200萬」是什麼感覺？網曝真實心聲

錢對人來說可能不是最重要的，但卻是生活不能或缺的東西，不少人目標是存錢買車買房，但是礙於薪水低、物價高，這些夢想總是感覺很遙遠，有網友就好奇，如果不買房子、單純租房，在台北年薪200萬以上「是什麼感覺」，引起網友熱議。

外送被要求按樓下電鈴 住戶阿嬤狂罵威脅「打斷腳」她嚇傻

外送員除了要滿足訂餐客人的需求外，有時也必須注意自身安全。有網友近期發文分享，表示自己在外送便當時，顧客特別交代自家的電鈴壞掉，要原PO按樓下的電鈴，未料原PO到場按鈴後，一位阿嬤突然往樓上開始大罵，並威脅原PO若是再按她家門鈴找樓上就打斷她的腳。

他想出「防榴槤神招」避免砸死雞 老外看結局笑翻：有夠台灣

有些水果熟成後會自然掉落，若是一些較大型的水果掉落下來，放養的家畜難免會被砸傷。近期有位加拿大的網友發文分享，表示他看到一位養雞人家的貼文，該位網友為防止自己家的雞被榴槤砸中死亡，想出一個「防榴槤神招」，未料加拿大網友看到結果後卻笑翻，直呼這真的有夠台灣。

自助餐只夾兩樣菜沒白飯要價70 內行人揭「爆貴關鍵原因」

自助餐菜色豐富，而且能自行選擇想吃的料理，是不少人外食的好夥伴，但近日有一名女子發文抱怨說，去自助餐夾了蒸蛋和冬瓜，沒有白飯，卻被收了70元，讓她相當傻眼，無法接受，有內行的網友則指出關鍵「因為是秤重的自助餐店，因此只能照著店家的規定走，沒有彈性」。

熱門新聞

國境之南街頭直擊一群辣妹只穿比基尼騎車 美背一覽無遺

台灣為何難取代香港成亞太金融中心？ 網揭6大差異引共鳴

2歲男童陪髮型師媽媽上班 竟被店長帶入房狂打

大陸人認為台灣是18線城市？網友指關鍵在一流城市的評判標準

環島標語見「求婚字樣」！同行友人直白回應笑翻網友：Wenyu快點頭

《半澤直樹2》出現我國國旗 第二集連同全球國旗一起「消失」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。