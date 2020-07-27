吃水餃多加幾匙辣⋯店家嗆「要加價」！他曝：店內根本沒標示

加醬要加價？網友至嘉義一家水餃店消費，喜歡吃辣的他在水餃內加了約4、5匙的辣油，店家竟跟他說「加那麼多醬料要加錢，醬料要10元」，態度囂張跋扈。對此網友傻眼，直言「要加錢可以啊，先標示不會嗎？」、「不吃辣的可以退錢嗎？」。

一名網友在臉書社團「嘉義大小事」發文表示，日前到一間水餃店外帶了15顆韭菜水餃，他在現場加了醬油與辣油，由於他喜歡吃辣，因此加了約4、5匙的辣油。

想不到店家竟上前向他說「加那麼多醬料要加錢」，且態度非常不佳，該網友表示「每個人口味不一樣」，店家竟說「我們的醬料都用好的很貴」，並強調加醬料要收費10元。

該網友表示，店裡現場都沒有任何標示「多加醬料要加錢」，而且他也沒有加的很誇張，店家仗恃著生意好，態度囂張跋扈，真的是讓人非常生氣，提醒其他人「如果各位大大要到這家店消費，可要小心用量唷，免得吃個東西還受氣！」

許多網友也曾到該店消費，留言「吃完就馬上被趕走，我嚇爛，口氣超差」、「我住這間附近，N年前被店家的態度激到，飆罵店家一次就再也沒去了， 附近很多好吃的，別再找罪受」、「好幾年前去買一次後就不再去了」、「態度超不好」。

還有網友曾有類似經驗，留言「大概3年前買了一碗酸辣麵，我說胡椒粉多一點謝謝，那中年女口氣不好的說要加5元，從此不再光顧」。

PTT鄉民則表示「標示清楚，銀貨兩訖」、「加錢可以，但要先講」、「不爽給人家加就一開始就拒絕啊，加了才在嫌太多」、「怕人加就不要放啊，不然就包一包給人用」、「我不加辣椒是不是可以減十元」。

根據《三立新聞網》報導，遭控訴的店家表示，醬料的成本偏高，一包成本約1000餘元，是從網上購入的四神辣椒。做生意20年來，都是選用較貴的辣椒粉，一包800公克要價1300元，透過獨家的料理方法，辣椒油受到許多客人喜愛，外帶時會在每個便當附上一包辣椒，若要多拿3包則需另收10元。