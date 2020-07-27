《半澤直樹2》出現我國國旗 第二集連同全球國旗一起「消失」

由堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》上周開播，第一集除了獲得高收視率引發話題，當中一幕全球股價指數地圖出現我國國旗也引發熱議。但觀眾發現，昨天播出的第二集，地圖上所有國家的國旗都消失了。

《半澤直樹2》19日首播，第一集獲得22%超高收視，有眼尖網友發現劇中多次出現一張「全球主要股價指數」地圖，當中有「台灣」字樣和青天白日滿地紅旗。不少台灣網友笑稱「大陸可能要下架這部戲了」，但有大陸網友認為，該畫面只代表經濟體或證券市場而非國家，並非涉及台獨。

日劇《半澤直樹2》畫面當中有「台灣」字樣和青天白日滿地紅旗。圖擷自 TBS公式 YouTuboo

昨天（26日）晚間《半澤》播出第二集，原本半澤後方秀出各國股市的大螢幕，台灣的青天白日滿地紅國旗已經消失，不光是台灣，其他國家的國旗也都一併移除，日本網友議論是不是播出該劇的TBS電視台受到壓力？

網友表示：「反正第一集已經播了，後面拿掉沒差」、「TBS真沒GUTS」、「半澤面對中國也不得不屈服」、「全去掉還行啦，如果其他親中國家搞不好直接改放五星旗」。也有人猜是之後要發行BD（藍光光碟）外銷，所以要處理這部分，另外第一集的重播也已經把國旗的畫面消除了。