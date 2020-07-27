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網問5年能存到100萬嗎？ 公職男分享經歷：2年內辦到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在論壇上討論，存到第一桶金需要花多久時間。 圖／聯合報系資料照片
網友在論壇上討論，存到第一桶金需要花多久時間。 圖／聯合報系資料照片

你不理財，才不理你！近日網友在「Dcard」上討論要花多少時間才能存到一百萬。一名網友分析自己的收入，認為他必須花五年時間才能存到第一桶金，不過也有其他網友分享，他花1年11個月就存到百萬元，也有網友認為「學投資真的很重要」。

原Po表示「花5年存100萬會太久嗎？」，他解釋「本人即將出社會（當社畜）了，於是幫自己計算了一下，整體看起來剛出社會正常要6年左右才能存到百萬」，但他也表示畢業7到8年後大概就是現代人的適婚年齡，這時候存款也大概預估只有150到300萬，最後他認為「這樣還有辦法買車、買房嗎？能至少付得出頭期款嗎？不說了，我趕緊出門去簽一下本期威力彩」。

另名網友表示，他畢業後花一年時間考公職，選擇離家近的職缺住家裡節省開銷，他表示公務員收入47K，加上家教及出差費等等，合計差不多每月淨領52k，於是他每個月存33k，網友說「加上年終拿了約12萬，大概工作1年又11個月可以存到百萬喔」。

其他網友則認為投資是一條還不錯的路，「我大概花快兩年從30萬存到快180萬左右吧」、「以我自己來說～不會投資，目前工作兩年存款剩40萬，以這速度五年100萬應該差不多」、「想當初我畢業那年也列了一個表，有用我實際薪水下去計算，但發現真的很難達到自己預設的」、「學投資真的很重要....尤其你至少還能每月穩定存本金」。

Dcard 考公職

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