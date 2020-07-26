炸蝦為什麼是吃到飽中的霸主？ 網揭真相：平常不容易吃到

台灣人愛吃各種餐廳或是飯店的自助餐（Buffet），每次只要推出優惠就會有大批民眾瘋狂排隊搶購，然而自助餐的菜色百百種，每個人都會有自己固定愛吃的「那一味」。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他觀察許多人去吃吃到飽的自助餐，第一件事一定就是「排炸蝦」，甚至夾到盤子堆成山，於是他就好奇的詢問廣大網友「炸蝦是怎麼成為吃到飽中的霸主的？」

原PO在文中表示，每次他去到吃到飽自助餐時都會看到，很多人一到位子上第一件事就是去排炸蝦，一次就拿一整排回來，好像怕別人不知道有搶到一樣。這樣的奇特現象，讓他不禁疑惑的說道「炸蝦明明就不是多高級的食材」，並認為炸蝦就是拿蝦子去炸，而大部分的吃到飽都會有很多高級餐點，例如生魚片、烤牛排和哈根達斯冰淇淋等，因此就讓原PO不明白炸蝦到底是如何自「群雄」脫穎而出，成為公認的Buffet王者的？

PO文一出後，立刻引來網友留言，並分析其中原因，「因為在台灣吃蝦的成本偏高，所以大家才會瘋狂的搶」、「在台灣要吃到天婦羅炸蝦不容易啊，其他的地方就到處都有」、「因炸蝦平常真的不容易吃到，每次要吃就得到貴桑桑的日本料理店，天婦羅炸蝦點下來就要300多塊，也才沒幾隻，所以看到吃到飽有才要趕快全部夾走」、「在台灣炸蝦不會在一般便當中看到，都只能在日式料理店，台灣人覺得高級，當然一大堆人拿」、「每次炸蝦都是第一個被夾光的，然後師傅就是瘋狂的炸」。

也有不少過來人建議吃Buffet的訣竅，「明明是先拿生魚片，中間拿炸蝦，收尾才拿哈根達斯」、「炸蝦明明超容易飽，寧願吃烤牛肉，只有Buffet吃得到」、「Buffet的炸蝦真的就是吃粗飽而已，真正會吃Buffet的人一定都是螃蟹和生魚片」、「鮭魚生魚片也是一堆人搶，這個才是內行」。