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賣咖啡穩賺暴利？ 內行網友曝：撐不過三年的很多

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO質疑咖啡店的利潤是暴利。圖片來源／ingimage
原PO質疑咖啡店的利潤是暴利。圖片來源／ingimage

許多人早上都必須喝一杯咖啡提神，有些咖啡愛好者甚至一天必須喝好幾杯。有網友近期發文，提問「大家會覺得咖啡是暴利嗎」，他指出撇開電租、人事、器材等投資成本，生豆和熟豆價差大，外面咖啡店的手沖咖啡和拿鐵一杯都要價100至200元，成本低獲利多，不過貼文一出後，有內行網友分析表示撐不過三年的咖啡店仍然很多。

原PO在「mobile01發文，表示賣咖啡撇除電租、人事、器材等前期投資的成本，以他所知目前外面販賣一公斤生豆的價格幾乎與熟豆一磅的價格相等，原PO說「挑豆與烘豆一定會有失重，但外面咖啡店真的有挑豆嗎」，他表示外面咖啡店的手沖咖啡和拿鐵一杯都要價100至200元，總覺得外面咖啡店的成本簡單算只有豆子和水。

原PO說「外面點手沖好虧，成本簡單算只有豆子跟水（好像有點簡單過頭），拿鐵好歹還有鮮奶」、「要喝咖啡都自己在家喝，在外面都是為了解咖啡癮才買」，而貼文一出後，網友則紛紛留言「飲料都是暴利」、「包裝水是不是更厲害」、「我能理解，所以在外面喝的時候 身為消費者付錢都很心痛」、「感覺利潤好多都是被店租吃掉」、「是不是暴利也是要看經營，沒你想的那麼簡單」。

不過有內行網友表示以淨利而言，賣咖啡不算暴利，「以毛利來説，算是暴利，但以凈利來説，不算暴利，再以攤提設備來説，能賺錢的店不多，最後撐不過三年收掉的更多，若以上你看不懂，表示你沒有商業概念，勸你就不要再問了」、「總營業額扣掉食材、耗材、店租、水電、人事、設備維護，攤提等一切支出才是利潤，所以看一個月能賣出幾杯吧」。

咖啡 mobile01

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