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自助餐只夾兩樣菜沒白飯要價70 內行人揭「爆貴關鍵原因」
自助餐菜色豐富，而且能自行選擇想吃的料理，是不少人外食的好夥伴，但近日有一名女子發文抱怨說，去自助餐夾了蒸蛋和冬瓜，沒有白飯，卻被收了70元，讓她相當傻眼，無法接受，有內行的網友則指出關鍵「因為是秤重的自助餐店，因此只能照著店家的規定走，沒有彈性」。
一名女網友在臉書「爆怨公社」發文說，日前到了自助餐夾了蒸蛋和冬瓜兩樣菜各半裝滿餐盒，結帳的時候被收了70元，貴得讓她相當傻眼，而且還沒有白飯，讓不少網友直呼太貴「蛋裡面挖挖看，有鑽石吧」、「30，40就偷笑了」、「我覺得菜色不行，然後好貴」、「不如買便當」。
另外也有內行的網友點出關鍵「這應該是秤斤的自助餐店⋯如果是，照遊戲規則走店家也沒錯，只能說沒彈性。」、「秤重的不能買這種~下次要注意計價方式」、「這間應該是秤重的吧！如果店家是用秤重計價 盡量少那湯湯水水類」、「如果是秤重不能這樣裝，虧大了」。
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