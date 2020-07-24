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他要求外送員做這些事「隱藏身份」 網氣炸：想鑽漏洞
現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府，不過不是客人什麼要求都會被買單，就有位外送員分享，有客人在訂單的備註中寫明「請拿到樓上」、「不能帶外送袋」、「不能穿制服」的要求，令這名外送員非常無奈。
原PO在24日於「爆怨公社」中說明，當下看到客人要求「請送到樓上，上班中無法下去拿；送上來時請單拿飲料就好，不要有公司的外送盒或制服，因為外送員會被擋，謝謝」，此行徑讓原PO覺得很誇張。
原PO更氣憤表示，天氣熱到人都要被烤熟，身上當然只穿一件制服而已，這樣子是要我脫光上半身嗎？他更強調「這個客人叫了總共16杯飲料，有誰可以教我只用手，拿這些飲料送上樓？」
此文一出，部分網友紛紛建議「直接向客服反映客人的要求不合理，很明顯該棟建築的管理室就是不允許外送人員上樓，但顧客想鑽漏洞」、「自己訂又不買袋子，還要求送上去不能怎樣，那自己無法下樓，幹嘛要違反公司規定訂外送」、「你去買一個垃圾袋 然後…打開所有飲料，16杯通通倒入垃圾袋，一趟解決」。
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