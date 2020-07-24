女獨自租屋 外送員想借用廁所讓她苦惱：該借嗎

女性在外租屋一定要特別注意自身安全，免得有心人士闖空門。近日有位女網友在網路上表示，叫外送時店家多送了一杯飲料，因自己一個人住不需要喝那麼多，便好心將飲料轉送給外送員。這名外送員則藉此表示在外沒看到廁所，詢問原PO能否借廁所，讓原PO發文表示「雖然最後我給他一杯紅茶就（請他）回去了，但想知道如果是你們會借嗎？」

原PO在24日於PTT的Womentalk板上說明，自己一個人在外租屋，在好意下贈送外送員一杯店家多送的飲料後，卻遭詢問「一個人住？」、「這是分租套房嗎」的問題，最後更向原PO詢問「我剛剛在外面沒看到廁所，方便借妳的廁所一下嗎？」

此文一出，多數網友留言回應表示，「多點警戒心總是好的」、「不要借陌生人」、「對方問一個人住，要講有室友之類的，多點警戒心」、「絕不，之前在噗浪看到的案例是外送看女生獨居也是找藉口」、「無論男女在外獨居真的都要多注意自己的安全」、「先問一個人住嗎，確定一個人住再來借廁所想進去做壞事」。

也有部分網友建議，有陌生人詢問「是不是一個人住」時，絕對不要確實回答，「下次遇到要說跟男友住，這樣好危險」、「獨居別隨意讓異性入門啊…尤其房間跟廁所都很私密」、「小心！怕內疚就說馬桶塞住了現在男友正在修」、「就說男友剛好在大便，別隨便讓陌生人進來室內」。