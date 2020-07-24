帶小孩上餐廳「飯菜、衛生紙滿地」很母湯！ 餐飲同業：來看熱炒店 大人更誇張

你家有小小孩嗎？他們正值活潑好動年紀，常常邊吃邊玩，飯菜掉的到處都是，父母親會怎麼處理呢？有位餐飲業者在爆怨公社提出這樣的疑問：「真的很想問那些帶小孩出門吃飯的父母，你們在家也會讓孩子這樣吃飯嗎？」，並PO出餐廳桌椅下方一片狼藉，白飯、衛生紙，筷子四散的畫面。

原PO還原情況，當天六大兩小來吃飯，小孩大概1歲左右，店員要提供嬰兒椅，大人說不用，「小孩坐不住」。其中父母一人抱一個小孩餵食，吃到滿地都是，才要求店員拿嬰兒椅，小孩坐好後，父母放手讓他們邊吃邊玩。

原PO說同行的親友有幫忙撿起垃圾，還跟父母建議「借掃把掃一下」。父母回答「不用啦！」，吃完拍拍屁股走人。同行親友頻頻向店員說不好意思，反而爸媽沒有表示。原PO感慨，「所以是一種在家自己餵，出門就別人的事嗎？」

網友留言一面倒，覺得這樣行為母湯，大多數家長表示小孩吃飯難免這樣，但一定隨手收拾。「放手讓小孩吃，離開會整理乾淨」、「生小孩之前我也覺得這樣很糟糕，有小孩之後我知道有時候真的是不得已」、「偶爾會弄成這樣，會借抹布或掃把，餐廳人員都說沒關係不用，他們來整理，希望那天我不會上爆怨或爆料！」有網友說出這些人的心態，「有人跟我說過，都出來吃飯了幹嘛這麼辛苦？意思是餐廳要負責清潔。」

也有服務業者質疑臉書一片「我家不會這樣」、「我家都會順手清理」留言是否太過美好？「我在餐飲業，遇過的父母有87%都不會整理」、「餐廳的日常，大部分都是店家清的！」、「有時大人還比小孩恐怖！尤其熱炒店」、「可以到熱炒店看看，打翻酒瓶、摔破酒杯的，衛生紙、菜渣都亂丟，有的大人行為遠遠超過孩子呢！」「今天才遇到一個小朋友把餐廳玻璃杯打破，媽媽還在旁邊笑的。」