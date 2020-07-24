天花板常「自動打開」怕是偷窺狂？ 網曝真相：人上去會垮

租屋前一定要先看屋，以免後續發生任何爭議，有問題也可以隨時詢問房東。有網友近期發文分享，表示自己租屋處的天花版是可以推開的塑膠片組成，但卻發現蓋好的塑膠片時常出現自動打開的狀況，就算用膠帶黏起來，還是會鬆脫，原PO對此質疑是不是有人躲在天花板內，不過貼文一出後，網友紛紛留言解答，表示人如果真的爬上去天花板會垮掉。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，表示自己和女友在台南租屋，租屋處的天花板是一片片的塑膠片組成，可以往上推，而他們剛搬進來時發現浴室蓮蓬頭上方有一片塑膠片是被推開的，原PO以為是前房客為了通風換氣而打開的，因此不太注意，直到某天把塑膠片蓋回去後，過幾天竟發現塑膠片又開了。

原Po說「因為那種塑膠片回到正確安裝位置時，是會往下沉，與其他塑膠片合在一起，所以除非往上提，不然無法移動塑膠片，有很大的機會不是老鼠弄的」，於是他拿了一堆膠帶將周圍的塑膠片和孔洞都貼了起來，不過幾天後膠帶又出現鬆脫的狀況，且看起來像是有人拉過塑膠片一樣。

對此，原PO表示「社會上變態很多，有的不只開你門，有些是趴在天花板上」，不過貼文一出後，許多網友紛紛解答，「風壓啦，我家天花板儲藏間的小門也常這樣」、「應該不是人啦，從上方偷窺角度根本不對」、「那是風吹的啦，不可能藏人」、「風壓，以前在外租屋也是有被嚇過」、「除非體重夠輕，不然爬上去會崩」、「那種板子根本無法承重啊」。