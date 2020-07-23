羊肉專賣店！阿婆任性要求「掛羊頭賣豬肉」讓店家超傻眼

開店做生意最怕遇到奧客，日前一名老闆表示有位阿婆想買豬肉燴飯，但自己專賣羊肉沒有販售，向對方解釋她卻不聽，反而被質問「為什麼不賣」，無理要求讓他傻眼又無奈。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，一如往常開店做生意，忽然有名阿婆問說「老闆有賣豬肉燴飯嗎」，自己語帶抱歉地說沒有，阿婆聽完大聲囔囔「怎麼會沒有，別間都有就你沒有」，接著在店內碎念了五分鐘，就連其他客人也說「她很執著要跟你買」，面對這情況讓他超無言「如果每天都遇到這種客人，我很快就中風了」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「笑死，老闆我要牛肉炒麵」、「這店真實在，沒掛羊頭賣豬肉，良心店家」、「你要反問她，阿婆我改天會賣棺材妳要不要進來試躺」、「她其實是想跟你搭訕」、「這一定是真愛了！沒什麼大問題」、「澳洲血統耶」、「想搭訕找不到話題啦！」