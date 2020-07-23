他領到三倍券立刻買iPhone 11 開機發現竟是「機王」超傻眼

振興三倍券已在7月15日開放超商、郵局領取購買，許多民眾拿到後紛紛開心的消費購物，有名網友一直都是使用android系統的手機，拿到券後立刻買了一支iPhone 11，沒想到開機後卻讓他超傻眼，因為螢幕上出現好幾條白線，甚至還有一條白線從螢幕中間切一半，讓他哀怨的說「請問這是ios歡迎android前死忠用戶的特效嗎？」

原PO在PTT貼出好幾張照片並寫道事前已經做好買手機的功課，趁著手上有三倍券的時候入手iPhone 11，然後使用android的「move to ios」將新機設定完成，過程不用半小時，沒想到手機卻出現好幾條白線充斥整個螢幕，讓他看了很傻眼。

原PO無奈的說手機買了12小時後更新，觸控卻開始出現問題，他送回通訊行檢查，店員表示只能報修，最快也要兩個星期，原PO只好暫時先換回原本的手機使用，他無奈的說「以後我如果要買蘋果，我一定是去好事多」。

網友們看了紛紛呼籲原PO趕快拿去換，「買到機王，快回直營門市換」、「這超級機王，趕快換」；還有人開玩笑的說「信仰不足，再買第二支」、「用了move to ios偵測到不忠實」、「系統偵測到你使用了move to ios，判定忠誠度不足決定給予懲罰」、「趕快買樂透」、「這支可以穿越彩虹橋去阿斯嘉你不知道？」、「羨慕，我都沒有這特效」、「這手氣也太強了吧」。

一名網友領到了三倍券後買了一支iPhone 11，沒想到螢幕卻出現問題，照片PO上網後引起討論。 圖／翻攝自PTT