客庄旅遊券登記系統頻出包 網怨：為何不先開放排隊再處理？

客家委員會昨（22日）上午9時開放第二波登記「浪漫客庄旅遊券」，抽獎民眾需先加入客委會Line官方帳號才能抽獎，但由於短時間內網路流量暴增而頻頻當機，引發民怨四起。就有一名網友狂批，為何一定要綁Line進行登記？他也建議使用「排隊機制」可以減緩網路當機情形，貼文一出隨即引發網友熱議。

客委會自昨天開放第二波登記後，網路塞車情況頻頻，上午9時啟用沒多久就因網路爆量塞車，目前系統仍在維護測試中，並提供新的登錄方式供民眾登記，客委會也決議將客庄旅遊券的登錄截止日期延至28日。

一名網友就在PTT八卦版發文質疑，「為何不乾脆寫一個app，一定要綁在某家廠商系統下？」，難道今天每個人都有LINE嗎？況且渠道方公司仍未能同意以專案方式取消人流限制，「這種公司還要繼續（合作）嗎？」

該網友也批評登記機制，「為何不要使用排隊機制，他也建議，可以先開放部分民眾進行登記，再依排隊順序處理登記手續，似乎就可以減緩網路塞車的問題。

許多網友聽完他的看法後，紛紛留言表示「捨不得花錢做啊，還要我跟你講？」、「用line真的很麻煩，像其他的用網頁登記不就好了」、「LINE公司系統好爛」、「這幾個抽獎加碼的就客家券做的最差」、「到底用line是什麼邏輯，當每個人都用line是嗎？」、「前幾天才宣傳說2000萬人在用line不用怕流量大，哈哈哈」。

還有網友無奈地說，「連排隊都省了啊」、「我比較好奇為什麼這些券不統一在一個app上一起申請....」、「有時間發文，還不快排隊等」。