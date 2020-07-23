夫妻逛賣場「蜂蜜罐拆封近聞」不買歸位 網怒：沒公德心！

到大賣場買東西必定會先檢查是否商品是否完好無缺，但卻有民眾「檢查過頭」，直接將食品拆封、破壞包裝後竟還近距離嗅聞，讓其他購買民眾氣得大罵「有夠沒有公德心！」

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前去逛好市多南崁店時，意外聽見「波」的一聲，還以為是有人不小心打破東西，往四周查看才發現是一對中年夫妻在賣蜂蜜產品的貨架上找商品。

然而，該網友竟親眼見到那名中年男子把一罐蜂蜜的外封塑膠套膜撕開，且硬生生的打開蜂蜜罐「湊近一聞」，接著持續觀望貨架上的其他商品，更誇張的是，他竟把手上那罐開過的蜂蜜「關起來放回貨架上」。

女網友分享日前她到好市多遇到一對中年夫妻為了檢查商品竟做出誇張行徑，讓她非常傻眼。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說

如此誇張的行徑讓女網友看了相當傻眼，直呼「所以不是好市多的品管有問題，而是顧客有沒有公德水準的問題啊」，有網友看了女網友的分享後也非常生氣，大罵到「根本是令人作嘔的低俗奧客！」

還有其他網友表示，「一直以來都是顧客道德的問題啊」、「真的是沒水準耶」、「尤其挑水果，恨不得每一個都捏過去，捏完不要再換一箱捏...」、「所以買前要多注意是否有被開封，包裝是否完整」、「有拍照或錄影嗎？」、「大家如果看到都當場出聲制止，這樣的人應該就會減少了」。