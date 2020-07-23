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夫妻逛賣場「蜂蜜罐拆封近聞」不買歸位 網怒：沒公德心！
到大賣場買東西必定會先檢查是否商品是否完好無缺，但卻有民眾「檢查過頭」，直接將食品拆封、破壞包裝後竟還近距離嗅聞，讓其他購買民眾氣得大罵「有夠沒有公德心！」
一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前去逛好市多南崁店時，意外聽見「波」的一聲，還以為是有人不小心打破東西，往四周查看才發現是一對中年夫妻在賣蜂蜜產品的貨架上找商品。
然而，該網友竟親眼見到那名中年男子把一罐蜂蜜的外封塑膠套膜撕開，且硬生生的打開蜂蜜罐「湊近一聞」，接著持續觀望貨架上的其他商品，更誇張的是，他竟把手上那罐開過的蜂蜜「關起來放回貨架上」。
如此誇張的行徑讓女網友看了相當傻眼，直呼「所以不是好市多的品管有問題，而是顧客有沒有公德水準的問題啊」，有網友看了女網友的分享後也非常生氣，大罵到「根本是令人作嘔的低俗奧客！」
還有其他網友表示，「一直以來都是顧客道德的問題啊」、「真的是沒水準耶」、「尤其挑水果，恨不得每一個都捏過去，捏完不要再換一箱捏...」、「所以買前要多注意是否有被開封，包裝是否完整」、「有拍照或錄影嗎？」、「大家如果看到都當場出聲制止，這樣的人應該就會減少了」。
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