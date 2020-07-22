工地下班搭捷運卻遭婦人嫌臭 他無奈：我不偷不搶

俗話說「行行出狀元」，表示各行各業都應該被尊重，並沒有職業高低之分，但今日（22日）於高雄一名工人搭捷運下班，卻被一名婦人嫌身上的汗臭味很重，使他無奈嘆道「我不偷不搶正常做工程！你們住的房子是誰蓋的？」

原PO於22日在「爆怨公社」表示，目前沒有錢買機車，平常都是騎腳踏車上下班，但今天從工地下班後，因為實在太疲憊所以選擇搭捷運回家，竟有名婦人從美麗島站上車後，開始嫌這名工人身上有汗臭，讓原PO心碎表示「我做工地當然會臭，我不能搭捷運嗎？」

而有部分留言建議原PO「下班可以帶件乾淨的衣服換起來，味道就不會太重了」、「我也是工人，做裝潢的，有時要坐火車通勤時，我下班都會換件乾淨的衣服，因為我自己很會流汗，那個汗臭連自己都不愛」。對此，原PO也在文末表示，「我以後會多注意自己的衛生，我也知道我的身上很臭，但我以後會多帶一些換洗衣物，等之後買車，我盡量不在工作下班搭捷運！」

此文一出，許多網友安慰原PO，紛紛表示「身體臭可以洗乾淨，心臭沒得醫」、「沒有工人，他們哪來的房子住，辛苦了，我家人也有在做工的」、「隨便動就滿身大汗，何況工地師傅」。