逛賣場遇小孩自撞手推車 他遭孩童母嗆：把車放在這裡幹嘛

少子化的時代，多數父母都很寵小孩，導致於在公共場所常會遇到打擾別人的孩子，家長在旁也視若無睹，造成四周民眾的麻煩。近日有位網友在網路上發文分享表示，在逛美式賣場時，有一個孩子不小心撞到推車後跌倒大哭，而孩子的母親見狀竟指責原PO「把車放在這裡幹嘛啊？」

原PO於21日在爆怨公社上說明，在逛賣場時有一群孩子像是在玩「鬼抓人遊戲」般，不停的在四周跑來跑去，甚至擅自移動別人的推車。原PO更表示，當下已經被撞到很多次，正想開口大罵時，就有一個孩子直接撞到他的推車，而孩子跌倒的哭聲引起家長的注意後，那位媽媽不但沒有向原PO道歉，更瞪了一下後說道「把車放在這裡幹嘛啊？」，令原PO十分氣憤。

此文一出，便受到廣大網友留言回應表示「我上次是直接罵人」、「是我就直接罵回去」、「是我就會回『所以家長可以放任這麼沒水準的小孩在商場裡亂跑？』」、「換作我真的回擊不客氣了」、「你脾氣真好，一般人早就嗆回去了」、「是我就先開罵了」。

更有部分網友認為，這就是家庭教育的重要，紛紛表示「這種媽媽教出來的小孩，令人擔心」、「家長不會教，社會教。小時候遇到總比長大遇到的好，你在做好事喔」、「現在沒水準的家長養出一堆沒水準的小孩」、「沒有教不會的小孩，只有不會教及沒教養的大人」、「有什麼樣子的小孩就有什麼樣多家長，家教真差」。