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買便當發現高麗菜上有活生生的蚯蚓 讓他哀號：苦啊

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，在一打開便當便發現高麗菜上有蚯蚓。 圖截自PTT八卦版
有位網友分享，在一打開便當便發現高麗菜上有蚯蚓。 圖截自PTT八卦版

台灣外食人口多，便當則因為方便且百元之內能選個主菜、幾樣配菜，不但經濟實惠，更因方便攜帶，成為許多上班族和外出旅行、洽公者的最佳首選。但近日有位網友分享，在一打開便當便發現高麗菜上有蚯蚓，讓他哀嚎道「苦啊」。

原PO在21日於PTT八卦版上發文表示，如果沒看到蚯蚓吃下去倒還好，但現在看到了還吃下去就需要勇氣了。更在文末補充道「原本想繼續吃，但翻了一下菜，還有屍體」，讓原PO不知道要放棄這個便當，還是繼續吃。

此文一出，多數網友開玩笑表示「這是高蛋白，還不感謝」、「看你只吃菜，幫你加點肉」、「老板要加錢了，少算5塊了」。對於高麗菜上出現蚯蚓，有一派網友認為「我覺得挑掉以後還好吧，不噁心啊，又不是老鼠蟑螂」、「還好吧，又不是蟑螂那種噁爛東西，放心吃」

但也有人認為，若蚯蚓是活的很可能會有寄生蟲，不建議食用，「不要為了這點錢，等等身體長寄生蟲」、「高麗菜都沒在洗比較多，盡量在外面不要吃這種菜」、「蚯蚓我不行，會蠕動的都很噁心」。但卻有留言說明，會有蟲表示沒灑農藥，非常健康，「不灑農藥的耶，超讚」、「有機高麗菜，很貴的」、「沒農藥的」、「沒農藥，有機食材」、「起碼農藥沒有灑很多」、「健康有機的還嫌啊」。

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