女客給3星評價竟慘遭「肉搜」 老闆凌晨加好友、狂call騷擾

Google評論成為顧客決定是否要前去用餐的參考，許多顧客也會把用餐體驗或心得直接寫在評論區。然而，就有一名女網友發文抱怨，台中某間知名壽司店老闆「尬聊」（意指尷尬地聊天）、不斷窺探私事，女網友經過思考後給出3星評價，沒想到該店家竟「肉搜」女網友，還在深夜直接打電話要求女網友說明清楚，讓人直呼「實在是太誇張」！

一名女網友在Dcard控訴，她時常光顧台中某間知名壽司店，幾次光臨後，老闆開始與她搭話、聊天，沒想到老闆竟開嗆女網友「情緒管理有問題」，還持續探聽私事，女網友認為用餐體驗非常糟糕，因此把原本給店家的5星評價改為3星，沒想到竟迎來一連串惡夢。

該店家在女網友改為3星評價的留言下方回應，「開業至今已累積逼近300則評論，只有兩則4星！首位3星評論由妳創造！」，要求女網友提出具體說明，甚至還懷疑女網友給的3星評價是「同業競爭」所做的小動作。

最恐怖的是，該店家竟為這一條3星評價開始「肉搜」網友，店家老闆不只找到女網友的個人臉書，還要加好友、留言，並在凌晨3、4點打了好幾通電話，女網友分享這段可怕的用餐經歷後，也不禁感嘆「為了維持5星評論就要做到這樣嗎？」，事後女網友也再度把3星評價改為1星。

女網友發文分享在台中某家知名壽司店的用餐體驗非常糟糕。圖擷自 Dcard

許多網友看見女網友分享的內容後氣憤不已，紛紛留言罵到「太可怕了吧！肉搜客人還在半夜拚命打電話.....」、「超噁心的欸，完全無法接受，認識這麼多料理人，自傲的有，沒格調的真的少見」、「有時候不想一個人去吃飯就是怕遇到這種愛亂聊天的老闆⋯⋯」、「好噁……光是老闆講話內容就夠噁了，還騷擾！」、「太可怕了吧，幫高調」。

還有其他網友留言，「好扯！那種只有4.5星的店家有夠可疑，怎麼可能有完美無缺的店」、「果然有些評價只能參考，說不定很多負評只是都被刪掉了」、「那老闆好認真的經營google事業呢」、「真噁心，一星評論全被刪，是多不想被人知道？」。

女網友留下3星評價後竟遭店家質疑為「同業競爭」的小動作，要求女網友說明清楚。圖擷自 Dcard