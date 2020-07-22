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咖啡店員遭客人言語性騷擾 網怒：根本物化女性

聯合新聞網 / 綜合報導
在咖啡店工作有客人想要糖及奶精，但原PO則表示店裡僅提供糖沒有奶精，客人卻回應「沒有喔？那你擠一點來啊」。 示意圖／ingimage
在咖啡店工作有客人想要糖及奶精，但原PO則表示店裡僅提供糖沒有奶精，客人卻回應「沒有喔？那你擠一點來啊」。 示意圖／ingimage

在人際關係中，講話幽默的人容易受歡迎，但若只是自以為幽默，便很容易引起誤會。近日有位女性網友分享，在咖啡店工作時，有位客人向她索取糖及奶精，女店員表示店裡僅提供糖，並沒有奶精，但這位客人卻回應「沒有喔？那妳擠一點來啊」，讓她十分氣憤。

一名在咖啡店工作的女店員於22日在爆廢公社發文解釋，在聽完這位客人的誇張發言後，便默默看著他，最後他才改口說：「沒有啦~我只是開玩笑！」。女店員強調「這聽不出來像是開玩笑，而且我也覺得不好笑，你也有兒女，沒有點同理心嗎？」。事後她也將此事告知店內同事，同事紛紛表示「這根本性騷擾可以告了根本物化女性」、「他就是嘴砲型的人！」。

此文一曝光，便受到網友關注「思想垃圾，講出來的就是垃圾話」、「熟人這樣說我可能笑笑，客人這樣說我會火大」、「我是會笑笑啦。同情他，什麼都不行了，只能打嘴炮佔便宜。不過，至少他還有道歉，算是有自知的人吧！」、「很多都覺得這樣沒什麼，就是對方嘴炮，開個玩笑而已⋯但，聽的人、被嘲弄的人又不覺得好笑！」。

部分網友則表示，客人此行徑可能已觸法，「妳應該直接說，這是性騷擾！要不要一起問問警察？」、「拿自己的不禮貌當幽默～真的一點都不好笑！還沒斷奶嗎？這是確定可以提告性騷擾的！」、「這要夠熟而且知道彼此底線才能這樣開玩笑吧！客人跟店員這根本就是性騷擾！！！」。

性騷擾 爆廢公社

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