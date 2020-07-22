他3步驟「電鍋煮水餃」皮不破更多汁 行家大讚比水煮好吃

懶人電鍋料理又多一項！水餃不只能用鍋子水煮，有網友成功嘗試出「電鍋煮水餃」，省下可觀的水量，僅需輕輕一按等待開關跳起再悶一下即可。口味比起水煮也絲毫不遜色，網友看了大讚「皮不會破還更多汁」。

原po在PTT上自述從阿嬤那拿到三大包水餃，想吃卻又懶得翻鍋子出來煮，於是突發奇想用電鍋煮水餃。相較一般水煮的水量，僅需先在電鍋內放入兩杯水，再把水餃裝盤表面沾水後擺進電鍋蒸架，等待開關跳起後再悶15分鐘就大功告成。從照片可見成品相當有光澤，外皮更是非常完美毫無破損。

等待相機先食後，他試吃分享口感，最重要的是確定有熟，但皮微硬，如果喜歡帶點嚼勁的人可以嘗試。反之若是喜歡吃軟軟的皮，他則建議還是用水煮。有行家表示自己一直以來都是用這個方法，方法大致一樣，不過會先在盤子抹一點油，水餃表皮隨意灑點水，外鍋放一杯水等待開關跳起就可以了。

網友看到懶人電鍋料理的成品，大讚「蒸的好，煮的都破掉」、「懶人必學」、「比水煮的多汁」、「開關按下放著不管，又可以少洗一個鍋子」。部分留言納悶「那不就是蒸餃嗎」，原po則堅持這就是用蒸的水餃。

有網友仿效後表示用蒸的都會意外黏成一整坨，引出同好分享心得，一般市售熟水餃可以不用加到1杯水，生水餃最多應該也不用超過2杯。另外水餃皮會不會沾黏似乎和各家配方有關，「某些品牌的就很不會黏」。