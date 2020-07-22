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開雙B真的＝有錢？上百名網友激辯 真正有錢人都開這款

聯合新聞網 / 綜合報導
賓士CLA 250 e Coupe。歐新社
賓士CLA 250 e Coupe。歐新社

路上名車越來越多，隨處可見BMW賓士的蹤影。有網友好奇發文，開「雙B」的真的都是有錢人嗎？他以朋友當例子，指出事業有成出手也闊綽，但平時都開INFINITI「蠻低調的」。推文釣出上百人回覆，有網友表示有錢人其實愛開TOYOTA，也可能「你看到的都不是只有一台車」。

PTT車板一篇文章指出，很多人可能會打腫臉充胖子買雙B裝闊，「但如果沒有兩把刷子，可能還真的養不起雙B」，畢竟保養或維修隨便都是數千甚至萬元起跳，沒有一定財力應該養不起。他也分享當時朋友想找大空間又舒服的車，不少人推薦買保時捷Cayenne，但朋友最後仍低調入手了INFINITI的QX50。

原po好奇，是否真的有錢到一定程度，就不會想靠汽車品牌展現財力，重點反而變成在品味及舒適度等各種層面。網友點出身邊有不少低調的有錢人，代步工具其實都不是雙B。「認識一個年收破500，資產破億的騎20年豪邁」、「前100大內公司的CEO，開TOYOTA二手Vios」、「叔叔年收400多只開納智捷M7，錢都拿去買房」、「同學家裡有一排房子，家人裕隆開了N年還捨不得換」。也有留言呼應原po，表示自己爸爸待業中，正是充胖子硬要買二手雙B的那群。

推文中也有部分網友表示，有錢人其實都開TOYOTA。有人則懷疑「只是他們家老車」，真正的好車都放家裡，不然就請司機開來載，看到的都不是只有一台車而已。

除了雙B之外，INFINITI、LEXUS也獲得不少好評，「去各大工業區繞個圈就知道企業主偏好LEXUS」、「INFINITI妥善率好外觀也特別，算是兼顧舒適跟性能的好選」。

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