想買便當「得來速」被拒 狂按喇叭 奧客耍賴：以前都可以！

今天(7/22)是廿四節氣的「大暑」，傳統上天氣最熱的一天。天氣太熱，很多人喜歡開車到速食店「得來速」，吹著冷氣，享受餐點帶著走的服務。有的人習慣吃便當，百元之內選個主菜、幾樣配菜，經濟實惠。一般人多走進便當店點餐，或頂多打電話外送，你有聽過有人用「得來速」方式買便當嗎？

有位便當店員工在爆怨公社求救，說有客人把便當店當「得來速」，希望網友教他如何應對。

原PO還原當天情況，客人怒氣沖沖走進店興師問罪：「車停在外面按喇叭，怎麼沒有人要理我？」原PO道歉「現場訂單多，到車邊點餐有困難。」客人大爆炸，堅持「以前都可以」車邊服務，還頻頻跳針：「你們老闆、之前的員工都可以，為什麼今天按那麼多次喇叭，沒有人要理我！」

原PO被盧到理智線快斷，回問客人「難道去王X也會要求車邊服務嗎」，客人回嗆：「王X是王X，你們只是便當店...」

奧客行為引發網友怒氣，「當是在檳榔攤買檳榔嗎？，怎不喊葉子50，阿比一組」、「請他出示身障證明就讓他車邊服務」、「得罪餐飲業真的不想活了，偷偷加料會知道嗎？」、「都有空下車理論，卻沒空買便當」、「下次再來先幫他點餐，然後打電話報警說有人違停，這樣下次他就不會在門口按喇叭了。」

原PO最後無奈說出心聲，「我們是小小的便當店，能有多少員工可以這樣讓你使喚？」如果有空有多餘的人力當然會盡量配合，遇到身心障礙的朋友們或車上有小孩，都會盡力讓客人方便，「我方便你也方便」。