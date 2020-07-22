帳戶收到陌生人匯款「神秘金額」 他臉綠急澄清：我不是喔

難道真的有1450？「1450」源自2019年3月，農委會被指控編列1450萬預算雇用4名小編，遭質疑拿人民納稅錢養網軍，此後「1450」就成為民進黨和泛綠陣營網軍的代名詞。而現在有網友在PTT八卦版PO文表示自己收到一筆來源不明的轉帳，金額剛好是1450，引起眾網友熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO出一張簡訊截圖，內容是銀行表示有客戶誤轉1450到原PO帳戶，要求原PO與他們聯繫。而這「神秘金額」也讓原PO嚇傻，「認真問啦，今天銀行還打來，這到底真的還是詐騙啊？」原PO也急忙澄清，「我不是網軍啦！」

此文一出，馬上有謹慎的網友質疑這則簡訊的真實性，查詢寄出簡訊的手機號碼，沒想到還真的是銀行的電話而不是詐騙電話。

其他網友則紛紛開玩笑表示，「國家送你的禮物」、「抓到1450」、「被認證」、「想打工，求內推」、「笑死，國家機器」、「代表有另一個人在PTT忙了一整天結果沒有領到錢，幫QQ」、「查一下說不定匯款人大有來頭喔」、「我也想賺外快==，平常被罵1450都被白罵」。