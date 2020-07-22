倒楣男問「被偷過最貴的是什麼？」 網哭：當工具人的開銷

從小到大最寶貝的物品若是遺失一定會非常難過，就有一名網友PO文提到自己時常遺失物品，好幾台的腳踏車、手機都被偷過，讓他相當無奈，便也想問問網友們曾經被偷過最貴的東西是什麼？沒想到網友們竟給出令人意想不到的答案。

一名網友在PTT八卦版發文表示，人在倒楣的時候東西就會被偷，而自己從小到大就被偷過幾台腳踏車跟手機，東西被偷簡直成為他的日常。

該網友問大家「被偷過最貴的東西是什麼？」許多人就忿忿不平的說到「騎不到1000公里的機車」、「幾乎全新的腳踏車」、「洗衣精在宿舍被偷」、「我男友安全帽被偷了他傷心好久，最後決定帽子不買那麼貴的了」、「GameBoy遊戲機，對小時候的我來講根本是無價的東西」。

貼文吸引網友留言熱議，還有網友給出令人哭笑不得的答案，比如說「當工具人時所花的錢」、「學生時期的睡眠時間」、「我的童真」、「當兵一年的青春歲月」、「自助餐夾的200塊雞腿便當」、「買房的希望」。