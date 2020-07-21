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戴套還是避孕失敗 男子翻抽屜見「套子滿是抓痕」揭兇手

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友與妻子避孕失敗，全是因為家中的小橘貓把保險套抓破。示意圖／讀者提供
男網友與妻子避孕失敗，全是因為家中的小橘貓把保險套抓破。示意圖／讀者提供

家中寵物也能讓人懷孕？日前一名美國男網友在網上分享妻子懷孕的故事，妻子生了第一胎後，因為太過艱辛，加上對新冠肺炎疫情的擔憂，決定與妻子暫時停止「做人」，沒想到安全措施都做足，老婆卻還是懷孕，追查發現保險套上滿是貓爪痕，才知道讓他們避孕失敗的兇手是誰。

一名美國男子在「Reddit」論壇分享，2019年妻子生下第一個孩子後，身體與精神健康就大受影響，因此決定至少先休養2年，再生第二胎，為了避孕，妻子一開始服用避孕藥，藥的副作用卻讓她會嘔吐及變胖，因此後來就只使用保險套避孕，夫妻倆心想這樣的避孕方式應該已經能大大降低受孕機率。

沒想到儘管計畫周全，在每次做人都乖乖使用保險套的情況下，妻子卻還是再度「中獎」，讓男網友相當不解。最終，男網友想到家中浴室抽屜每次都被貓咪翻得亂七八糟，而自己習慣把棉花棒跟保險套放在一起，有次貓咪又再搗蛋，把棉花棒及保險套玩得一團亂後，他只是簡單的把物品都歸回原位。

當男網友跑回浴室檢查，看到保險套的包裝上有明顯的抓痕、咬痕及破洞後，這才恍然大悟，是自己家的小橘貓害他們避孕失敗，男網友也表示「家裡的貓是一個邪惡的天才，比自己快1歲的孩子還聰明，只要是小橘貓想要的東西，牠就一定會找到」。

這次的經驗也讓男網友哭笑不得，雖然妻子再度意外懷孕，但他還是非常開心，並說「迫不及待有一天要向我的新兒子或女兒解釋，他們的存在歸功於一隻貓！」。

貓咪 保險套

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