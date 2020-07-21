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生女兒比較乖？媽分享女兒「暴力玩耍」照 網笑：幻想破滅了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友家中的女兒非常好動，最後甚至將整組窗簾「強拆」下來。圖擷自爆廢公社公開版
網友家中的女兒非常好動，最後甚至將整組窗簾「強拆」下來。圖擷自爆廢公社公開版

現代夫妻結婚後開始討論想要生男孩？還是生女孩？新手爸爸總認為女孩子是爸爸的前世情人，而且「生女兒比較乖」，因此希望生女兒會比較貼心。不過，就有一名網友分享自家女兒玩樂時的照片，女兒竟然把整組窗簾給「拆」了，實在讓人哭笑不得。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉發分享好幾張家中2個小孩平常在家的照片，原來網友家中育有1男1女，只見照片中的兒子始終坐在椅子上專心地使用電腦，而一旁的女兒竟不斷攀爬窗簾，最終將整組窗簾給「拆」了下來。

該網友分享照片後笑稱「生女孩真的比較乖嗎？」看到窗簾被整個拆下來後，網友們也不禁佩服小女孩的破壞力，紛紛留言「女泰山？」、「女兒並沒有比較乖」、「是壁虎嗎？」、「我女兒也很皮~已麻痺」、「我女兒也是這樣⋯每天都讓我頭很痛⋯」、「生女鵝比較乖！？我原本也這麼想，直到生了兩個女鵝才知道是我在幻想」。

相較之下，兒子安靜的坐在電腦桌前絲毫不為所動，也讓網友大笑回應「兒子無敵淡定，非常好」、「哥哥好淡定⋯所以應該不是第一次了」、「那哥哥一定習慣了，而且不要插手才不會一起被打」，最後也有網友笑虧「覺得可以冷靜拍下這四連拍才厲害」。

網友分享家中女兒玩耍的照片，與哥哥相較之下似乎非常好動。圖擷自爆廢公社公開版
網友分享家中女兒玩耍的照片，與哥哥相較之下似乎非常好動。圖擷自爆廢公社公開版

結婚 育兒生活 爆廢公社

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