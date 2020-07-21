聽新聞
test
0:00 / 0:00
生女兒比較乖？媽分享女兒「暴力玩耍」照 網笑：幻想破滅了
現代夫妻結婚後開始討論想要生男孩？還是生女孩？新手爸爸總認為女孩子是爸爸的前世情人，而且「生女兒比較乖」，因此希望生女兒會比較貼心。不過，就有一名網友分享自家女兒玩樂時的照片，女兒竟然把整組窗簾給「拆」了，實在讓人哭笑不得。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉發分享好幾張家中2個小孩平常在家的照片，原來網友家中育有1男1女，只見照片中的兒子始終坐在椅子上專心地使用電腦，而一旁的女兒竟不斷攀爬窗簾，最終將整組窗簾給「拆」了下來。
該網友分享照片後笑稱「生女孩真的比較乖嗎？」看到窗簾被整個拆下來後，網友們也不禁佩服小女孩的破壞力，紛紛留言「女泰山？」、「女兒並沒有比較乖」、「是壁虎嗎？」、「我女兒也很皮~已麻痺」、「我女兒也是這樣⋯每天都讓我頭很痛⋯」、「生女鵝比較乖！？我原本也這麼想，直到生了兩個女鵝才知道是我在幻想」。
相較之下，兒子安靜的坐在電腦桌前絲毫不為所動，也讓網友大笑回應「兒子無敵淡定，非常好」、「哥哥好淡定⋯所以應該不是第一次了」、「那哥哥一定習慣了，而且不要插手才不會一起被打」，最後也有網友笑虧「覺得可以冷靜拍下這四連拍才厲害」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言