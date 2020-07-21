路邊童被父親斥責「口罩丟哪了」 他好心捐口罩買便當網暖哭

社會處處有溫暖，若是能適時的伸手幫助他人，就能讓這個社會多一點美好。昨（20）日一名網友在臉書《爆怨公社》中PO文表示，昨天自己在火車站搭車時，剛好看到一名男子在罵小孩，口中還不斷大聲的斥責「口罩放哪裡了？」原PO見狀趕緊上前詢問那名孩子的狀況，得知事情的原委後，他不僅提供對方多的口罩，還自掏腰包買熱騰騰的便當，事情曝光後，網友紛紛暖哭！

原PO在文中提到，昨天在火車站看到一名孩子被爸爸斥責後，他便走過去詢問那個孩子發生什麼事。孩子啜泣的告訴原PO，因為不小心把爸爸的口罩用丟了，又沒有帶多的出門，加上要趕去坐火車，爸爸就沒有口罩可以帶。原PO下意識的和孩子說「旁邊有超商在賣啊」，但是孩子卻表示，雖然知道超商有賣口罩，可是爸爸告訴他超商裡沒有賣一般的防疫口罩，其他的也都很貴，而且當時爸爸身上只剩下200元，又要買車票和吃晚餐，根本沒有多餘的錢再買口罩了。

知道事情的來龍去脈後，原PO就將身上多餘的新口罩送給小孩，對方也很有禮貌的說謝謝。這時孩子向原PO坦言，其實爸爸人很好，希望他不要誤會，只是有時候說話大聲了點，從來也都沒有動手打過自己，由於爸爸最近失業，從早上就開始找工作一刻都沒有休息。

隨後原PO也好心的詢問孩子「吃飯了沒」，對方搖搖頭，於是他就進到旁邊的自助餐包了兩個便當給孩子，並告訴對方「等一下上車就可以和爸爸一起吃」。最後原PO也在文中回憶道，這件事情讓他想起已經不在的爸爸，因為以前爸爸也是一樣對自己大小聲，所以看到那個孩子就會想起過去的自己。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，吸引超過3萬人按讚，並紛紛留言「我眼框泛淚了」、「小孩真的很懂事」、「人間真的處處有溫情」、「你做了最好的示範」、「希望孩子的父親趕快找到工作」、「台灣就是需要這樣的好心人」、「有了你的好心相助，讓那個孩子心裡有溫暖，以後也能夠發揮愛心幫助他人」、「大人的世界很多壓力，這孩子真的好貼心，希望爸爸能趕快找到工作」。