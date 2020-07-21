快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路邊童被父親斥責「口罩丟哪了」 他好心捐口罩買便當網暖哭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，昨天在火車站搭車時，看到一名男子在罵小孩，他見狀趕緊上前詢問那名孩子的狀況，得知事情的原委後，不僅提供對方多的口罩，還自掏腰包買熱騰騰的便當。圖擷自爆怨公社
一名網友PO文表示，昨天在火車站搭車時，看到一名男子在罵小孩，他見狀趕緊上前詢問那名孩子的狀況，得知事情的原委後，不僅提供對方多的口罩，還自掏腰包買熱騰騰的便當。圖擷自爆怨公社

社會處處有溫暖，若是能適時的伸手幫助他人，就能讓這個社會多一點美好。昨（20）日一名網友在臉書《爆怨公社》中PO文表示，昨天自己在火車站搭車時，剛好看到一名男子在罵小孩，口中還不斷大聲的斥責「口罩放哪裡了？」原PO見狀趕緊上前詢問那名孩子的狀況，得知事情的原委後，他不僅提供對方多的口罩，還自掏腰包買熱騰騰的便當，事情曝光後，網友紛紛暖哭！

原PO在文中提到，昨天在火車站看到一名孩子被爸爸斥責後，他便走過去詢問那個孩子發生什麼事。孩子啜泣的告訴原PO，因為不小心把爸爸的口罩用丟了，又沒有帶多的出門，加上要趕去坐火車，爸爸就沒有口罩可以帶。原PO下意識的和孩子說「旁邊有超商在賣啊」，但是孩子卻表示，雖然知道超商有賣口罩，可是爸爸告訴他超商裡沒有賣一般的防疫口罩，其他的也都很貴，而且當時爸爸身上只剩下200元，又要買車票和吃晚餐，根本沒有多餘的錢再買口罩了。

知道事情的來龍去脈後，原PO就將身上多餘的新口罩送給小孩，對方也很有禮貌的說謝謝。這時孩子向原PO坦言，其實爸爸人很好，希望他不要誤會，只是有時候說話大聲了點，從來也都沒有動手打過自己，由於爸爸最近失業，從早上就開始找工作一刻都沒有休息。

隨後原PO也好心的詢問孩子「吃飯了沒」，對方搖搖頭，於是他就進到旁邊的自助餐包了兩個便當給孩子，並告訴對方「等一下上車就可以和爸爸一起吃」。最後原PO也在文中回憶道，這件事情讓他想起已經不在的爸爸，因為以前爸爸也是一樣對自己大小聲，所以看到那個孩子就會想起過去的自己。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，吸引超過3萬人按讚，並紛紛留言「我眼框泛淚了」、「小孩真的很懂事」、「人間真的處處有溫情」、「你做了最好的示範」、「希望孩子的父親趕快找到工作」、「台灣就是需要這樣的好心人」、「有了你的好心相助，讓那個孩子心裡有溫暖，以後也能夠發揮愛心幫助他人」、「大人的世界很多壓力，這孩子真的好貼心，希望爸爸能趕快找到工作」。

口罩 火車站 爆怨公社 失業 便當

延伸閱讀

三倍券成本12億 王世堅直批：好慢、好笨、好浪費

女友出遊只想住飯店不住民宿 網友：民宿踩雷機率太高

哭笑不得！夫妻避孕戴套仍懷上 原來是家貓搗蛋「闖大禍」

全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」

相關新聞

國旅夯！台灣世界級景點有哪些？網狂推1仙境：絕對夠格

受新冠肺炎疫情影響無法飛出國，國內旅遊大爆發，國人趁著休假報復性出遊，離島像是澎湖更是塞爆，各景點滿滿都是人、蘭嶼更因遊客太多近月已跳電三次。有網友因此好奇「台灣可以稱上世界級景點有哪些？」

台灣圓環為何在中間加十字路口？網友：功用本末倒置

道路上常見的圓環，由於不需要號誌燈，可以排解車流、減少交通衝突和提高交通安全係數。有網友指出台灣的圓環卻有中間設十字路口的奇葩設計，不解這樣不是反而跟原本的降低衝突理念相左。 網友在PTT發問，

路邊童被父親斥責「口罩丟哪了」 他好心捐口罩買便當網暖哭

社會處處有溫暖，若是能適時的伸手幫助他人，就能讓這個社會多一點美好。昨（20）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文表示，昨天自己在火車站搭車時，剛好看到一名男子在罵小孩，口中還不斷大聲的斥責「口罩放哪裡了？」原PO見狀趕緊上前詢問那名孩子的狀況，得知事情的原委後，他不僅提供對方多的口罩，還自掏腰包買熱騰騰的便當，事情曝光後，網友紛紛暖哭！

當兵見「3大地獄菜色」全在同一餐 過來人傻眼：伙委故意的

當兵是大部份男性會經歷的事，每當開啟這話題總能勾起許多回憶，就有網友分享自己的軍中菜色，並好奇發問「當兵時吃過最難忘的食物是什麼」，釣出苦主留言地獄餐點，不少人看完搖頭直呼「伙委故意的」。

超商點數兌換「按摩槍」 店員回話讓他傻爆眼

便利商店近年推出加入免費會員，買東西就可以累積點數，除了可以兌換飲料、食物外，還可以點數折抵加價購民生消費品、精品，或是轉換成其他賣場的購物金、兌換成航空里程數，多元化選擇讓民眾使用點數更精打細算。

媽媽不愛壽喜燒原因曝光 網：喝完要洗腎了吧！

台灣人愛吃火鍋的程度不分季節，常常在夏天還是會看見各處火鍋店大排長龍，冬天就更不用說了，而台灣火鍋的種類也非常繁多，麻辣、石頭、日式、泰式、牛奶、薑母鴨、羊肉爐...等任君挑選。根據統計，全台灣火鍋店估計超過10,000家，台灣人一年吃掉了將近400億元的火鍋。

澎湖旅遊熱 她成功在訂房網站上訂民宿竟被業者告知爆房取消

現今國內疫情趨緩，許多民眾都會趁暑假期間到各縣市旅遊，連假時甚至還有不少民宿和飯店都爆滿。對此，今（20）日就有一名女網友在臉書《 澎湖自由行旅遊諮詢 》的社團中PO文提到，先前她已成功在知名訂房網站Booking上向澎湖的民宿業者訂房，沒想到今天卻接到民宿業者來電告知已爆房，必須取消8月中的訂單，後來還跟Booking互推，因此她就疑惑的詢問廣大網友「這樣合理嗎？」

愛心手工餅乾一包50元有價值嗎？ 網曝暖心內幕：要多多幫忙

有時走在路上或是捷運站前，都會看到一些身心障礙人士拿著一籃愛心餅乾叫賣，不少民眾也會發揮愛心購買。對此，昨（19）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現最近喜憨兒烘焙屋在捷運站前出現的頻率有點高，因為沒有買過所以不曉得他們賣的東西味道如何，於是他就好奇的詢問廣大網友「一包50元有價值嗎？」

到日本工作壓力大淪社畜？ 他曝台灣工時高更慘

各國職場生態隨著社會文化不同而有所差別，網友在「批踢踢實業坊」上分享日本職場生活，他認為日本就業環境與台灣相比好上許多，日本職場幾乎準時上下班，工作壓力是有的，但生活壓力比較小，原Po直言「說日本不好找工作，我覺得是對的，但說日本工作很社畜，我覺得很好笑」。

外送員送餐被攔！訂餐人不下樓 狂盧要他「跟警衛撒嬌」

外送平台崛起，許多人沒有時間外出吃飯，必須倚賴外送，不過多數社區大樓門口有警衛管理，通常不會讓不認識的民眾隨意上樓，以防危險。一名外送員日前遇到警衛不給上樓的狀況，向訂餐者反應，對方不只不願下來，還要他「變裝跟警衛撒嬌」，讓他相當傻眼。

小琉球旅客「拿海參插在海膽上」玩 網怒：不懂尊重別出門

我國離島生態相當豐富，其中小琉球以珊瑚礁島嶼著名，潮間帶中更是有豐富的海洋生物，近日國旅爆發，有許多民眾到小琉球觀光，有網友表示，有人竟在潮間帶「打水漂」，甚至有人「拿海參插在海膽上」，讓他氣得痛罵「不懂尊重就不要出門」。

他用一招反攻直銷朋友 網看了全懂：難怪做直銷

許久不見的好友一聯繫到你就是要推銷，這種情形該怎麼應對呢？網友在「Dcard」上表示，久沒聯絡的朋友突然找他去咖啡廳，一見面就問「你有夢想嗎」，對方同事也加進來搭腔，強調朋友現在月入五萬，面對此情況，原Po靈機一動拿出公司信用卡，反推銷給朋友，想讓朋友也懂「被推銷」的感覺，沒想到朋友聽完同意辦信用卡，網友看了狂笑「就是腦波弱才會做直銷拉下線啊」。

熱門新聞

想兌現！客人買雞排花85元拿出500元三倍券 老闆高招破解

公司榮譽榜看起來豪華又莊嚴 網笑瘋：住中間層的比較貴

太準了吧！藝fun券抽籤 數字諧音「林北就是有錢爽」

全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」

國旅夯！台灣世界級景點有哪些？網狂推1仙境：絕對夠格

澎湖計程車女司機顏值破表 網心動喊：馬上團揪包車出遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。