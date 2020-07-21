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超商點數兌換「按摩槍」 店員回話讓他傻爆眼

聯合新聞網 / 綜合報導
便利商店消費可以累積點數兌換商品，圖為示意圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片
便利商店消費可以累積點數兌換商品，圖為示意圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片

便利商店近年推出免費加入會員，買東西就可以累積點數，除了可以兌換飲料、食物外，還可以點數折抵加價購民生消費品、精品，或是轉換成其他賣場的購物金、兌換成航空里程數，多元化選擇讓民眾使用點數更精打細算。

不過到便利商店兌換商品時，難免發生尷尬的經驗，原Po在Dcard上分享與全家店員的對話，他跟店員說要換「電動按摩槍」，結果店員愣了一下大聲回答「所以你是要換『按摩棒』一支嗎？」原Po瞬間臉部表情僵掉，而且因為後面滿滿的人潮，讓他尷尬的再也說不出話來...

網友看完貼文笑說「看標題還以為是...想說全家什麼時候有這種東西了」、「只是要買個按摩的搞得好尷尬又害羞」、「還好我都給圖片」、「男生這個還好吧？女生我會覺得確實尷尬一點...」、「店員可能很習慣用按摩棒，所以順口說錯沒發現」。

然而，現在市售很多電動按摩槍，能不能達到按摩放鬆的效果？有網友覺得「很讚很舒服」、「打起來是蠻爽的」；但也有網友提醒雖然電動按摩很方便，但懶癌的人要評估要不要購買，因為一旦懶得使用就被封箱了。

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