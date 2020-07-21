當兵見「3大地獄菜色」全在同一餐 過來人傻眼：伙委故意的

當兵是大部份男性會經歷的事，每當開啟這話題總能勾起許多回憶，就有網友分享自己的軍中菜色，並好奇發問「當兵時吃過最難忘的食物是什麼」，釣出苦主留言地獄餐點，不少人看完搖頭直呼「伙委故意的」。

原PO在PTT發文表示，當兵前有聽說伙食很難吃，所以已做足心理準備，但實際體驗發現稱不上美味但也不會難吃，經常會有雞腿、豬排且一定吃得飽，飲料則是紅茶、咖啡，有幾次經費有剩意外吃到哈根達斯冰淇淋，加菜也會有香腸炒飯等，「那大家當兵時吃過最難忘的食物是什麼？」

對此，網友留言回應，「以前當兵的酸辣湯很好喝，不知道配方哪來的」、「中秋節前幾天中午在吃辦桌，還有烤乳豬」、「帶骨的卡拉雞腿堡」、「第一次加菜的麻油麵線，此生難忘」、「在外島伙房最厲害的菜就是各式口糧料理，涼拌、乾啃、炸的、紅燒的都有」。

也有人分享地獄餐點，「有毛的豬腳、黑掉空心菜、碎掉咖理冬粉」、「海軍新訓綠色的綠色魯蹄膀，我還一直以為那是正常的，扒完飯才看到蟑螂」、「粗到像菜瓜布的絲瓜」、「沒有主菜，夠令人難忘了」、「鹹度跟海水有得比的丸子蔬菜湯」。

另外有網友提到「某天中午菜色出現青椒、苦瓜、茄子，大眾普遍討厭的菜竟然集中在一餐」，讓他懷疑是不是故意的，因為之後就恢復往常，不少人驚呼「這伙房是故意的」、「開菜單的是伙委，可能是要退前報復一下」。