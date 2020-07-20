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澎湖旅遊熱 她成功在訂房網站上訂民宿竟被業者告知爆房取消

聯合新聞網 / 綜合報導
近期澎湖吸引大批遊客塞爆澎湖，就有女網友提到因民宿爆房，產生了訂房糾紛。圖／聯合報系資料照片。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影
近期澎湖吸引大批遊客塞爆澎湖，就有女網友提到因民宿爆房，產生了訂房糾紛。圖／聯合報系資料照片。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影

現今國內疫情趨緩，許多民眾都會趁暑假期間到各縣市旅遊，連假時甚至還有不少民宿和飯店都爆滿。對此，今（20）日就有一名女網友在臉書《 澎湖自由行旅遊諮詢 》的社團中PO文提到，先前她已成功在知名訂房網站Booking上向澎湖的民宿業者訂房，沒想到今天卻接到民宿業者來電告知已爆房，必須取消8月中的訂單，後來還跟Booking互推，因此她就疑惑的詢問廣大網友「這樣合理嗎？」

PO文一出後，立刻引來一票網友熱議，紛紛回應「不合理，一定是超收單」、「這樣真的不合理，絕對是沒房間了還賣」、「現在去澎湖旅遊的人一大堆，問題也一堆，所以完全不敢買」、「不合理，有時候Booking會這樣，Hotels.com比較安全」、「遇過同樣的問題+1，訂完了跟我說系統問題，已經沒房」、「我們這次去澎湖也是，事先從網路就訂好房在出發前一週才發現民宿超收單，導致沒有房間，害我們在找過其他房間」。

也有不少民眾提出其他建議，「如果平台訂完還需要親自跟民宿飯店確認，那一開始就直接跟民宿飯店訂房就好，不用給平台抽，民宿老闆更開心」、「老話一句，網路平台或官網訂房以後，千萬要再跟飯店重複確認」、「訂房網很常出包，而且還會壞了旅遊的興致，所以不要買訂房網的」、「最好不要在Booking上面訂很容易出包，常常有客人在訂房網訂，到現場去現場說沒收到訂單，甚至也有可能超賣」、「通常在訂房網站訂完後，都要再打電話做確認，才不會吃虧」。

訂房 澎湖 民宿

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